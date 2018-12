Il ciclo di allenamento settimanale nel Calcio, per chi non può allenarsi con il gruppo

A cura di Massimo Taurino

Oggi affronteremo un argomento particolarmente importante che riguarda il ciclo settimanale di allenamento nel calcio, utile sia per gli allenatori che per i calciatori dilettanti, che spesso non possono allenarsi col gruppo. E' infatti assai frequente che molti giocatori che giocano in squadre lontano da casa o hanno problemi lavorativi non possono partecipare a tutte le sedute di allenamento della propria squadra e si allenano da soli, ma spesso male e senza un giusto criterio, non migliorando o addirittura compromettendo la loro forma fisica.



Per ovviare a questo problema mister Massimo Taurino, preparatore atletico, Allenatore di Base UEFA B e ideatore del centro privato di allenamento "Il Nuovo Mister", si è reso disponibile, fornendoci una guida per organizzare le sedute settimanali di allenamento del calciatore.



BREVE INTRODUZIONE ALL’ALLENAMENTO E DEFINIZIONE



Ogni tipo di attività fisica apporta sempre dei cambiamenti sull’organismo. Attraverso la ripetizione sistematica e continuativa, inoltre, determina effetti di natura fisiologica con conseguenti risposte funzionali che favoriscono un miglioramento della prestazione.



Da un punto di vista più pratico, potremmo definire l’allenamento con l’espressione seguente:processo d’azione complesso il cui scopo è quello di raggiungere, attraverso la pianificazione dei carichi di lavoro fisici, tecnico-tattici, psichici, un risultato o una prestazione anche di alto livello.



LE SEI REGOLE PER ORGANIZZARE UN CARICO DI ALLENAMENTO



* Principio della progressività del Carico: per migliorare la prestazione sportiva, è necessario che il progredire dell’attività sia strettamente legato all’aumento del carico di allenamento, che deve avvenire in modo graduale e progressivo.



* Principio della continuità del carico: solamente attraverso la continuità si può aspirare al miglioramento della capacità prestativa. Se questa continuità viene interrotta (evento traumatico o impegni scolastici e di lavoro, molto frequenti in ambito dilettantistico), si assiste inevitabilmente ad una diminuzione della capacità prestativa.



* Principio della variazione del carico: se nel corso di un programma di allenamento si sollecitano i diversi tipi di meccanismi di ripristino energetico, ognuno di essi si adatterà positivamente al carico di lavoro proposto, ma in tempi diversi. Quindi variare il carico ci permette di sollecitare un meccanismo energetico nel periodo in cui un altro tipo di meccanismo si trova in fase di supercompensazione



* Principio della periodizzazione del carico: occorre prevedere un’alternanza tra periodi di carico e di scarico, in base sia alle esigenze di calendario, sia alle condizione atletiche del singolo o del gruppo di giocatori.



* Principio della successione razionale dl carico: si tratta di un principio da applicare all’interno della seduta, questo prevede una successione dei carichi di lavoro coerente con l’obiettivo dell’allenamento specifico.



* Principio dell’efficacia del carico: per ottenere una risposta positiva, il carico di allenamento deve necessariamente raggiungere una certa quantità e intensità, opportunamente calibrata anche per evitare di incorrere nel fenomeno del sovrallenamento.



I MEZZI DI ALLENAMENTO



I mezzi di allenamento sono costituiti dalle esercitazioni pratiche proposte durante l’allenamento e si suddividono in tre categorie:



* Esercizi di carattere generale: possono non avere alcuna attinenza con l’impegno fisico specifico della gara, ma sono utili per il miglioramento delle generale delle Capacità Motorie.



* Esercizi di carattere speciale: hanno la caratteristica di contenere uno o più elementi esecutivi tipici delle azioni di gara.



* Esercizi di gara: possono essere eseguiti globalmente e sono il più possibile simili alle situazioni di gara.



LA SEDUTA DI ALLENAMENTO



Prima di programmare un microciclo settimanale, è importante conoscere come deve essere strutturata la singola seduta:



* ATTIVAZIONE

* PARTE CENTRALE (prevede il vero obiettivo della seduta)

* DEFATICAMENTO



Vediamo ora di affrontare il problema inerente la costruzione di un Microciclo di allenamento, identificabile normalmente in una settimana di lavoro.



QUANDO E PERCHE’ UTILIZZARE SEDUTE AEROBICHE



In questo caso è importante distinguere la Capacità Aerobica dalla Potenza Aerobica. La Capacità non lascia nessuna fatica, quindi non ha alcun tipo di controindicazione, per questo può essere proposta in qualunque circostanza. La Potenza, invece, prevede anche l’intervento del meccanismo lattacido. Per questo non conviene proporla nella stessa seduta nella quale si solleciti il meccanismo anaerobico lattacido. In linea generale l’allenamento della Potenza può seguire o precedere anche la Forza o la Velocità senza grosse ripercussioni, ma ritengo che, dove possibile, sarebbe meglio evitare, perché Forza e Velocità prevedono una freschezza muscolare che non può esistere se la seduta aerobica è stata impegnativa.



QUANDO E PERCHE’ UTILIZZARE SEDUTE LATTACIDE



Queste sedute di allenamento comportano una forte sollecitazione del meccanismo anaerobico lattacido (lavori sulla resistenza alla velocità, possessi ad alta intensità) che determina una forte produzione di lattato. Per questo devono essere effettuate seguendo una serie di regole:



* Creare una base: è importante creare una base che permetta all’organismo dell’atleta di supportare questo tipo di allenamento.



* Lontano dalle partite: se la partita è domenica, il giorno ideale è il mercoledì. Il lavoro lattacido comporta l’insorgenza del fenomeno noto come DOMS (dolore muscolare tardivo) dovuto a una serie di perturbazioni strutturali che la fibra muscolare subisce nel corso di un lavoro di alta intensità. Il Doms, per essere eliminato, impiega dalle 24 alle 48 ore.



* A un allenamento lattacido con palla non deve mai seguire un allenamento lattacido senza palla: non conviene due sedute lattacide all’interno dello stesso microciclo, soprattutto se consecutive (mercoledì e giovedì). Nel caso in cui le sedute lattacide siano distanziate (mercoledì, venerdì) potrebbero non esserci problemi fisici, ma un microciclo così programmato non deve prevedere la partita la domenica.



* Non proporre mai il lavoro alattacido (velocità) dopo quello lattacido.



* Non proporre mai il lavoro di Forza dopo quello Lattacido e viceversa.



QUANDO E PERCHE’ UTILIZZARE SEDUTE DI FORZA



In questo caso è giusto esprimere una riflessione, non tanto sulla necessità dell’allenamento della forza nel Calcio, quanto piuttosto sulla concreta possibilità di effettuare nel Calcio un allenamento di forza reale, ovvero come lo intendono coloro che si occupano esclusivamente di forza. Per allenare la forza occorre seguire delle indicazioni ben precise, occorre sfruttare macchine e sovraccarichi stabiliti con grande precisione, occorre una certa frequenza di proposte, un’attenta monitorizzazione dell’allenamento e inoltre un allenamento di forza presuppone una profonda destrutturazione delle fibre muscolari, con tutto quello che ne consegue. Alla luce di tutte queste considerazioni, credo di essere in grado di dire che, probabilmente, per il giocatore di Calcio è sufficiente allenare le qualità di forza attraverso esercitazioni specifiche, situazionale, senza dover utilizzare carichi elevati.



LA SETTIMANA TIPO NEI DILETTANTI (due sedute a diposizione)



Per allenare, settimana dopo settimana, tutte le componenti fisiche utili per il calciatore (resistenza, forza, velocità) è importante dedicare alla preparazione atletica il 40-50% del tempo di uno degli allenamenti settimanali e di alternare di volta in volta gli obiettivi da migliorare. Se consideriamo una squadra con due allenamenti settimanali, Martedì e Giovedì, della durata di due ore ciascuno, il lavoro atletico principale dovrebbe essere eseguito durante il primo allenamento e occupare 45-60 minuti. In ogni allenamento atletico però gli obiettivi dovranno essere diversi. Il Giovedì invece il lavoro atletico dovrebbe occupare uno spazio ridotto (20-30 minuti) durante il quale si potrebbe proporre alcune esercitazioni di velocità e rapidità (come scatti sui 15-30 metri, slalom fra i birilli, partenze sui 10-12 metri, ecc..) sempre con recuperi completi. In pratica, se prendiamo in considerazione un mesociclo (4 settimane) di allenamento durante il campionato, il lavoro atletico nei quattro martedì dedicati alla preparazione atletica sarà sempre differente. Ecco un esempio:



* Primo Martedì: Resistenza Aerobica.

* Secondo Martedì: Resistenza alla Velocità e Capacità Lattacida.

* Terzo Martedì: Forza.

* Quarto Martedì: insistere sulla capacità fisica che si ritiene carente, oppure dedicare l’intero spazio all’allenamento tecnico-tattico.



