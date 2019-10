Gigi Buffon nominato ambasciatore ONU

Extra - Gianluigi Buffon oggi è stato nominato Goodwill Ambassador dello United Nations World Food Programme (WFP). Il WFP, la cui sede è a Roma, è la principale organizzazione umanitaria e agenzia delle Nazioni Unite impegnata a salvare e cambiare le vite fornendo assistenza alimentare ad oltre 90 milioni di persone coplite da conflitti e disastri naturali.



La nomina è stata annunciata durante una conferenza stampa quetso pomeriggio all'Allegroitalia Golden Palace di Torino (ore 17.30).



Le parole di Buffon durante l'evento.



"Ricevere questa chiamata mi ha reso orgoglioso e ci ho messo poco ad accettare la sfida, sono uno a cui le sfide piacciono tantissimo. Non ho l'illusione di poter cambiare il mondo, ma un piccolo contributo in quanto a esempio sono sicuro di poterlo dare. Deve diventare un sistema contagioso in grado di fare del bene. A furia di sentire le denunce sulla gente che muore di fame, non si è più colpiti. Ho voluto toccare con mano in prima persona, sono sicuro che sarà un'avventura straordinaria. Voglio rimboccarmi le maniche, mettere le mani nello sporco e dove c'è sudore, sono sicuro che mi piacerà. È l'unico vero motivo per cui ho accettato, per una crescita personale".



