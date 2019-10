Extra - Sono aperte le iscrizioni per diventare arbitro di calcio. Come si spiega in un volantino di presentazione, il superamento del corso dà diritto al credito formativo scolastico e per ogni partita arbitrata è previsto anche un rimborso spese. L'iscrizione è gratuita entro il 10 ottobre a carrara@aia-figc-it, per atleti tra i 15 e i 35 anni. L'Aia sezione arbitri di Carrara, in via Monteverde 51 a Carrara; per informazioni 335 7862600 (Maurizio).