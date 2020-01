Colline Massesi, è iniziata una nuova era

Extra - ____________

Una nuova gestione con tanti progetti e tornei all'orizzonte. >Sotto la direzione di figue sportive importanti nell'entourage massese come quelle di Lorenzo Benassi, Gabriele Ricci e Marco Rossi rinasce con grande ambizione il Centro Sportivo il Centro Sportivo Colline Massesi in Viale Roma a Massa. Un centro attrezzato e moderno con campi in sintetico a cinque, sette ed indoor dove oltre all'attività della scuola calcio della Cantera Massese e dell'Accademia del Calcio che qui hanno stabilito da tempo qui il loro quartier generale, in questi giorni ha visto il cambio di gestione con la programmazione di numerosi tornei di varie discipline incluso la nuova tendenza direttamente dal Brasile , il "TeqBall" ovvero il ping pong con il pallone da calcio.



La direzione del centro sportivo informa che sono aperte le iscrizioni a tornei di Calcio a cinque ed altre manifestazioni in calendario tra cui un torneo Indoor di Futsal da febbraio a maggio, una competizione di basket nonche' la terza edizione dell'ormai famoso "Mundialito" a luglio e riguardante le categorie dal 2008 al 2013.



Per info e prenotzaioni anche ai campi di calcio a 5 ed a 7 contattare il 333 5671180