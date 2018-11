“Tendinopatie da Overuse: genetica, ma non solo...”

sono delle strutture fibrose che “collegano” i nostri muscoli alle nostra ossa, e permettono il trasferimento dell’attività dell’apparato muscolare a quello scheletrico/articolare.Sono dunque elementi essenziali per l’esecuzione e la stabilizzazione di qualunque Movimento.La struttura dei tendini è (proprio per la funzione che devono svolgere) molto resistente ma al contempo poco elastica. Essi hanno, infatti, il compito di “trasferire” la forza prodotta dai muscoli per generare movimento e devono pertanto garantire costantemente la doppia funzione motrice insieme a quella di guida e stabilizzazione.I tendini sono inoltre rivestiti da una membrana (la cosiddetta guaina tendinea) che ha un’ importantissima funzione protettiva. Essa serve infatti ad evitare lo sfregamento delle fibre del tendine stesso sulle superfici ossee sulle quali sono inseriti o vicino alle quali decorrono e agiscono, e il conseguente deterioramento dovuto all’attrito che si genera.Purtroppo anche la guaina stessa e non solo il tendine in sè, può essere soggetta a infiammazione o squilibri, con conseguente compromissione del suo funzionamento.Infine è importante ricordare che i tendini hanno,ha differenza di altre strutture interessate nell’articolarità e nell’attivazione muscolare, una ridotta Vascolarizzazione (e quindi un ridotto apporto di ossigeno).Questa peculiarità, fa sì che i tendini abbiano una capacità di adattamento e di rigenerazione piuttosto lenta (rispetto, ad esempio, ai muscoli).Questo provoca sia un allungamento dei tempi di recupero, sia un’alta incidenza di infiammazioni e infortuni, soprattutto nei casi in cui ci si sottoponga ad un intenso lavoro muscolare, che non dia il tempo ai tendini di adattarsi alla nuova condizione (la muscolatura ha infatti tempi di adattamento molto più rapidi).Con il termine “tendinopatia” si intende l’insieme delle condizioni fastidiose e/o dolorose a carico dei tendini, per lo più dovute ad OVERUSE.Le tendinopatie più frequenti sono le cosiddette “inserzionali” (ovvero che si sviluppano in corrispondenza dell’inserzione del tendine all’osso), e tra queste le più diffuse e comuni sono: quella dell’achilleo, quella rotulea, l’epicondilite e quella riguardante i tendini adduttori dell’anca e i tendini extrarotatori della spalla.Le tendinopatie possono comunque essere classificate in:– Entesopatia (patologia del punto d’inserzione del tendine);– Eeritendinite (infiammazione della guaina che avvolge il tendine);– Tendinosi (degenerazione del tendine);– Tenosinovite (infiammazione della borsa tendinea).

I SINTOMI DELLE TENDINOPATIE.

Quando una tendinopatia è in fase iniziale e non vi sono ancora evidenti danni nella struttura tendinea, alle volte si presentano i primi fastidi in maniera altenanente ed a seconda del tipo di attività o sforzo svolto. In questi casi molto spesso purtroppo tali fastidi vengono trascurati.Successivamente, il sintomo principale è il dolore, che viene avvertito nella zona colpita. Il dolore generalmente aumenta di intensità con il movimento e può essere associato a gonfiore, arrossamento o tumefazione (ed a volte anche febbre).Tale dolore può essere presente senza toccare la parte interessata oppure può presentarsi dopo palpazione o contrazione muscolare.Come è già stato accennato prima, il primo fattore che innesca i meccanismi responsabili di una tendinite o tendinopatia è l’OVERUSE di quella stessa parte.Come già spiegato nella premessa, i tendini collegano i muscoli a ossa e articolazioni all´interno nostro corpo. Sono strutture connettive e vengono considerati strutture “passive”. Mentre i muscoli sono strutture “attive” in quanto eseguono il movimento, i tendini sono invece deputati alla mera trasmissione delle forze e alla stabilizzazione dell´articolazione.Nonostante questo, recenti studi sui tendini sono stati fatti solo negli ultimi dieci anni hanno rivelato che i tendini sono molto più versatili di quanto si credeva. I tendini non solo trasmettono le forze ma le conservano, le riadattano e le trasformano per il movimento specifico.Si tratta di una messa a punto che il nostro corpo esegue automaticamente. Il modo in cui usiamo i tendini è unico, e in ogni movimento del nostro corpo vi è una coordinazione specifica tra l´azione dei muscoli e la risposta dei tendini e delle altre strutture, senza poi contare l´impatto con il terreno e/o forze esterne e la gravità.Un’altra peculiarità dei tendini, la quale rappresenta in realtà una loro ulteriore criticità, è che non “crescono”. Una volta “diventati adulti”, statisticamente dai 17 anni circa in poi, i nostri tendini rimangono quelli per il resto della nostra vita. Mentre i muscoli possono crescere e decrescere quasi a piacimento, con la giusta alimentazione e stimolo fisico, i tendini rimangono pressoché uguali.Questa è una delle cause più comuni delle tendinopatie: stimoli muscolari non idonei o eccessivi = eccessivo sovraccarico sulle strutture tendinee = insufficiente tolleranza e compenso = degenerazione ed infiammazione= danno!Una persona, un bambino o ragazzo che sia, inizia a praticare attività motoria o sportiva ad esempio da poco, sei mesi, un anno.. I muscoli, in pochissime settimane e mesi si sono adattati alla “nuova attività” e continuano a crescere, migliorare e specializzarsi.. I tendini invece non riescono a “stargli dietro”.. Erano “abituati” a muscoli più piccoli e meno utilizzati e ora si ritrovano a lavorare con muscoli grandi e pesanti anche il doppio di prima e a trasmettere movimenti prima quasi sconosciuti. Non si sono adattati per tempo e iniziano a soffrire. Risultato? Sovraccarichi iniziali del tendine interessato,infiammazione, tendinopatia.La prima cura per le tendinopatie conclamate e in fase acuta è purtroppo il momentaneo riposo. Alla comparsa dei sintomi appena visti è utile infatti tenere l’arto a riposo ed evitare qualsiasi forma di sforzo fisico.L’intervento chirurgico si rende necessario solo nei casi più gravi e a seguito di rottura o lacerazione.Nella stragrande maggioranza dei casi, invece, le tendinopatie possono essere trattate con unae con terapie in grado di ridurre e riassorbire il processo infiammatorio in atto.sono indispensabili al recupero del trofismo, della forza muscolare e delle stabilità articolare. È consigliabile però farsi guidare da un professionista specializzato per evitare di forzare eccessivamente anche in queste fasi, di ottenere una “falsa guarigione” e soprattutto, per non incombere nel rischio di recidive.Infine, è utile sottolineare che una tendinopatia trascurata può avere conseguenze anche piuttosto gravi, fino ad arrivare alla compromissione del movimento dell’articolazione (a causa di fibrosi cicatriziali della guaina che la restringono e compromettono l’estensione del tendine).In presenza di tendinopatia è importante iniziare lail prima possibile, per evitare o limitare i compensi antalgici e posturali accessori, che necessariamente si svilupperanno di conseguenza.diagnostica e rieducativa è importantissima in questi casi (in genere si consiglia la 1° settimane dal trauma), poiché i tendini rispondono positivamente alle sollecitazione rinforzando le fibre appena rigenerate e orientandole lungo la direzione del movimento (presupposto necessario al loro corretto funzionamento).Con il termine “Tendinopatia” si intende quindi la grossa categoria che racchiude tutti i disturbi ai tendini, dai più lievi ai più invalidanti. Tali disturbi si suddividono poi a seconda del decorso dell’infiammazione e degli squilibri conseguenti in:Tendinopatie Acute: il sintomo ha un inizio e spesso anche una causa precisa. Di solito compare un dolore forte spesso accompagnato da gonfiore e arrossamento. È il momento di una terapia d’urto: riposo, ghiaccio e antidolorifici.Tendipatie Croniche: la situazione è un po’ più complessa e insidiosa. A volte l’attività è stata ripresa troppo presto dopo una fase acuta, il corpo non si è adattato perfettamente ai ritmi e si sia creata una degenerazione lenta ma costante dei tessuti. Se opportunamente trattata, la tendinopatia cronica andrà via nel giro di 5-6 mesi. Altrimenti i danni rischiano di protrarsi oltre l’anno. In alcuni casi compare il rischio che la parte lesa non ritorni più come prima ma rimanga comunque un anello debole della catena cinetica muscolare, e quindi suscettibile a nuovi “acciacchi”.In alcuni rari casi vi è una sorta di predisposizione genetica, ma nell’oltre 90%, esse sono prevenibili perchè dipendono direttamente dal tipo di somministrazione di stimoli e imput muscolari che diamo al nostro corpo. Qualsiasi movimento ripetuto ed eccessivo ne aumenta il rischio. Evitando ritmi frenetici di attività motoria ed evitare stimolazioni muscolari eccessive che necessariamente creano un overuse, adottando le giuste norme di prevenzione, compenso, scarico ed ergonomia, ed adottando uno stile di vita sano e una routine di esercizi di prevenzione specifica, possiamo allontanare il rischio e rallentare l´insorgenza di una tendinopatia.