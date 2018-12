Veterani dello Sport e Vecchie Glorie, tutti in campo per beneficenza

Domenica 30 dicembre allo Stadio Degli Oliveti (14.30). Oltre al calcio giocato grande spettacolo a bordo campo e in tribuna con i maestri di intrattenimento Tirabuscion

Eventi - L'ultima bellissima giornata di sport del 2018 sarà a scopo benefico. E' l'iniziativa dell'Associazione sportiva ASD Sportivamente che in collaborazione con i Veternani dello Sport, la società US Massese 1919 e sotto il patrocinio col Comune di Massa, ha organizzato una festa di calcio allo Stadio Degli Oliveti il cui incasso sarà interamente donato in beneficenza a DBA Italia Onlus, associazione italiana di sostegno Anemia Diamond Blackfan (rara insufficienza midollare caratterizzata da grave anemia presente sin dai primi mesi di vita).



Un gesto importante al quale hanno aderito moltissimi ex calciatori professionisti e non che si sono liberati dagli impegni di questo periodo natalizio per aiutare le famiglie di chi è nato meno fortunato.



Oltre al calcio giocato grande spettacolo a bordo campo e in tribuna: a rendere esilarante la giornata il mitico Trio dei Tirabuscion, di Antonio Mosti, Alberto Badiali e Roberto Battistini che accompagneranno le partite con una telecronaca super divertente con tanto di musica e interviste a brucia pelo, a partire dall'inimitabile Lello Splendor che darà il calcio d'inizio.



Per il gran numero di partecipanti il fischio d'inizio del direttore di gara Umberto Meruzzi, coadiuvato da Antonino Maccarone, è stato anticipato alle 14.30. Non ci saranno ne vincitori ne vinti ma solo tanto divertimento e solidarietà. Per portare più gente possibile allo stadio la società US Massese 1919, nel nome del dirigente Giorgia Lanza, metterà a disposizione una maglia da gara della Massese che al triplice fischio sarà donata a un pagante, tramite una divertente estrazione tra i biglietti di ingresso. Per questo si invitano tutti i cittadini a partecipare alla modica cifra di 3€.



A fine torneo continuerà la festa al bar pasticceria Lago Della Fiora (Lago Tornaboni) in Via Enrico Mattei, dove l'associazione ASD Sportivamente offrirà a tutti i calciatori partecipanti un ricco buffet apericena e consegnerà al Gruppo di Sostegno DBA Italia Onlus l'incasso di giornata.



Di seguito la lista dei partecipanti:



L'associazione ASD Sportivamente ringrazia tutti coloro che si sono resi disponibili e in particolare Agraria Cantarelli, Fonteviva, Cooperativa Sociale L'Abbraccio, Carrozzeria Silicani, Onoranze Funebri Apuane, Lago Della Fiora e US Massese per l'aiuto nell'organizzazione dell'evento.