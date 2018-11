Un corso Uefa B per gli allenatori apuani

Il presidente provinciale Aiac Roberto Taponecco : " Viengono premiati il nostro impegno e la nostra proessionalità"

Un prestigioso corso di Allenatori Uefa B in provincia di Massa Carrara.



Nel comunicato n 61 /2018/ 2019 FIGC il Settore Tecnico indice un corso per allenatori UEFA B e ne affida l'attuazione all' AIAC Massa Carrara



"Cosa dire - dchiara Roberto Taponecco, presidente Aiac di Massa Carrara - viene premiato ,l'impegno, la professionalità ,la conoscenza ,la disponibilità , dei dirigenti AIAC apuani, dopo il corso Uefa C ,in corso di svolgimento,terminerà il 22 dicembre dopo gli esami di rito, inizieremo a Gennaio con il nuovo corso,una grande opportunità considerando che dalla stagione 2020 /2021 tutte le squadre FIGC dovranno essere guidate da un allenatore abilitato e aggiornato, non solo il corso di Gennaio UEFA B sarà l'ultimo in toscana che permetterà agli abilitati di mantenere la possibilità di ottenere il titolo con un unico corso,dopo a giugno con la nuova riforma per ottenere uefa b occorrerà fare uefa c + allenatore dilettante regionale. Per noi responsabili AIAC dare la possibilità agli aspiranti mister apuani di giocare in casa è una grande soddisfazione.Il bando e stato pubblicato ieri ,il corso e riservato ai residenti in toscana, durerà sette settimane con partenza il 21 gennaio ,intervallate,finirà il 6 Aprile , gli esami il 17/18/19 Aprile 2019, le lezioni si terranno ,dal lunedi, sl venerdi,dalle 17,30 alle 22,00 ,il sabato dalle 8,30 ,alle 12,30. saranno ammessi 40 allievi,p+4.il costo è di 778 euro comprensivi del pagamento al settore tecnico della quota di 28 euro per il tesseramento da mister per la stagione ."



PS Le domande di ammissione dovanno pervenire con documentazione in orginale tramite posta o corriere espresso a : AIAC Commissione Corso Allenatori di Base - Uefa B, Via G. D'Annunzio 138/A, Coverciano Campo 5. 50135 Firenze.

Non saranno accettate domande oltre tale termine.