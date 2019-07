Tutto pronto per lo Stage Pre Ritiro Portieri, aperte le iscrizioni

Eventi - Sono ancora aperte le iscrizioni per il 2° STAGE PRE RITIRO PER PORTIERI, settimana di pre preparazione per portieri, organizzata dalla associazione sportiva Superflay School, che quest'anno farà tappa a Massa. Lo stage avrà come istruttori professionisti del settore da Serie A del calibro di Rossano Berti, Giorgio Rocca e Luca Pastine e si svolgerà sul manto erboso di Ricortola nella settimana a ridosso tra luglio e agosto.



Gli organizzatori fanno sapere che per info su costi e iscrizioni è possibile telefonare ai numeri 347451737 (Rossano) e Luca (3807569347)



Ma entriamo nel dettaglio e vediamo di cosa si tratta:



GLI ISTRUTTORI:



Rossano Berti: ha allenato portieri in ogni dove e nella sua lunga carriera si è conquistato la stima di moltissimi portieri e allenatori di Serie A e di tutte le categorie a scendere. Tra le squadre in cui ha allenato Carrarese, Massese, Siena, Livorno, Bari, Crotone e da ultimo (quest'anno) l'Udinese nello staff di mister Nicola.



Giorgio Rocca: non serve elencare il suo infinito curricolum, attualmente niente meno che al Milan e tra le principali squadre passate Udinese, Torino e Napoli e Robur Siena.



Luca Pastine: il più giovane dei tre (classe 1971), da calciatore ha militato in molte squadre professionistiche come Casertana, Genoa e Torino, con cui ha collezionato svariate presenze in Serie A. A fine carriera ha giocato in diverse squadre di Serie C, chiudendo con la Carrarese nella sua città natale. Negli ultimi 10 anni ha iniziato la carriera di allenatore dei portieri.



DOVE



Il noto centro di Via Delle Pinete a Ricortola ha un campo a 11 in erba naturale. A 100 metri dal mare e nello stesso tempo a due passi dall'uscita autostradale di Massa, il manto erboso è ideale per allenarsi d'estate.



QUANDO



La settimana che va da lunedì 29 luglio a venerdì 3 agosto, una seduta al giorno (tardo pomeriggio) per 5 giorni con una doppia seduta di mercoledì 31 luglio.



COME



Corso a numero chiuso di massimo 12 atleti, non più piccoli di 14 anni (2005), che saranno seguiti personalmente dagli esperti occhi di Rossano, Giorgio e Luca.