Torneo delle Frazioni, si entra nel vivo

Dopo i primi turni di gare si iniziano a delineare le classifiche. Nel Girone B sorprendono Montagne e Piazza

Eventi - Dopo i primi tre giorni delle seconda settimana, il Torneo delle Frazioni di Montignoso entra nel vivo.



Nella seconda partita del Girone B tra Montagne e Prato, giocata martedì 4 giugno, ne esce fuori un risultato inaspettato: vince Montagne (2-1), una squadra molto organizzata e solida. Prato che riesce a passare in vantaggio al 22' con Gabrielli su rigore, ma poi raggiunto da Giunta a inizio ripresa e sorpassato da Bonuccelli cinque minuti più tardi. Una classifica a sorpresa quella del "girone dei monti" che vede le favorite Cerreto e Prado nei fondali, mentre Montagne e Piazza sul vertice.



Niente di nuovo invece nel Girone A, con Capanne che fa da padrona e sale da sola in vetta dopo due belle vittorie. Nella gara di mercoledì sera si è visto un bel primo tempo: nonostante il 2-0 firmato Chianese e Fargnoli, la prima parte di gara risulta essere molto equilibrato con il Cinquale che, nonostante qualche importanti essenze, tiene testa alla corazzata di mister Pantera. Nella ripresa le Capanne alzano il ritmo e arrivano le altre due reti di Alberti (R) e Tenerini per un poker finale inequivocabile.



I tabellini



Montagne-Prato 2-1

Montagne: Sardella, Bonuccelli, Lenzetti, Manfredi, Bonuccelli, Della Maggiora, Lucaccini, Giunta, Kumanaku, Del Freo, Papaleo (a disp. Gazzoli, Lorenzoni, Gavarini, Della Bona) All. Malfanti

Piazza: Conti, Gavarini, Nicoletti, Gabrielli, Schintu, Letini, Gabrielli, Panaino, Iardella, Chicca, Berti (a disp. Gavarini, Del Freo, Martines, Bedini, Giorgetti) All. Bertelloni

Reti: 22’ Gabrielli (r), 50’ Giunta, 55’ Bonuccelli



Capanne-Cinquale 4-0

Capanne: Del Medico, Del Giudice, Battolla, Brizzi, Santini, Alberti, Fargnoli, Gassani, Youssefi, Scali, Chianese (a disp. Rebughini, Tenerini, Novani, Gassani) All. Pantera

Cinquale: Farina, Grassi, Barbieri, Orlacchio, Baldi, Pelliccia, Lenzetti, Gabrielli, Masini, Berti, Mulinacci (a disp. Baldi, Mignani) All. Palagi

Reti: 15’ Chianese, 32’ Fargnoli, 50 ‘Alberti (r), 76’ Tenerini



Per quanto riguarda invece il torneo parallelo dei Piccoli Amici, in questo inizio settimana la Piazza ha battuto il Cerreto per 2-0, il Cinquale si è imposto per 2-0 con le Capanne, mentre è finita in pareggio (3-3) la sfida tra Montagne e Prato.



Di seguito le Classifiche e l'intero Calendario del torneo:



Girone A: Capanne 6, Renella 3, Cervaiolo 0, Cinquale 0



Girone B: Montagne 3, Piazza 2, Cerreto 1, Prato 0



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza (1-1) 6-5 dopo i calci di rigore

Mar 04 B: Montagne-Prato 2-1

Mer 05 A: Cinquale-Capanne 0-4

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella

Ven 07 B: Montagne-Piazza

Lun 10 B: Cerreto-Prato

Mar 11 A: Capanne-renella

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, 2A-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-3A



Lun 24 giungo, Semifinale: 1A- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA