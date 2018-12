Calcio, divertimento e solidarietà per salutare il 2018

Eventi - E' stata una bellissima giornata allo "Stadio Degli Oliveti" di Massa quella di domenica 30 dicembre 2018: calcio e divertimento con un unico e importante obiettivo, la Beneficenza.



La manifestazione, organizzata dalla Associazione Sportiva ASD Sportivamente, in collaborazione con i Veterani Dello Sport, l'Us Massese 1919 e in patrocinio con il Comune di Massa, è riuscita benissimo, grazie anche alla esilarante telecronaca del mitico trio dei "Tirabuscion", di Antonio Mosti, Alberto Badiali e Roberto Battistini, che hanno accompagnato tutto il triangolare con divertenti commenti stile Gialappa's, musica e tanta allegria.



Discreta la cornice sugli spalti grazie alla quale sono stati raccolti 317€ che saranno versati nelle casse della DBA Italia Onlus, associazione italiana di sostegno Anemia Diamond Blackfan (rara insufficienza midollare caratterizzata da grave anemia presente sin dai primi mesi di vita).



Di seguito il commento della Segretaria Nazionale della DBA Italia Onlus Cristiana Vinciguerra: "Grazie a questa offerta potremo continuare a sostenere i nostri progetti di ricerca. L’Anemia Diamond-Blackfan, malattia di cui si occupa DBA Italia Onlus, è una rarissima forma di anemia che colpisce i bambini fin dalla nascita, di cui ancora non si conoscono le cause e non esiste una cura se non l’assunzione a vita di cortisonici o le costanti trasfusioni. In Italia si contano circa 280 casi e 3 di questi nella nostra provincia. La rarità della patologia rende particolarmente difficile il suo studio e quindi lo sviluppo di nuove terapie. Ogni sostegno è per noi di vitale importanza per continuare a sperare in un futuro migliore per questi bambini. Grazie quindi a chi come voi ieri ha rinunciato ad un giorno di festa per sostenere i nostri progetti. Ieri non c’erano ne vincitori ne vinti, tutti giocavamo insieme per far vincere la Ricerca. Augurando un Buon Anno a tutti voi e tutte le vostre famiglie rinnovo il mio più caloroso ringraziamento".



Per quanto riguarda il calcio giocato, molti i giocatori che si sono resi disponibili tanto da poter fare un triangolare tra squadra Blu, Verde e Arancione (Blu-Arancioni 1-0, Arancioni-Verdi 1-2, Verdi-Blu 0-0) ognuna composta da Veterani dello Sport e Vecchie Glorie (per citarne alcune Stefano Pardini, Giampaolo Pinna, Maurizio Bertocchi, Giacomo Lazzini, Luca Bonfanti, Chadi). A bordo campo altri giocatori illustri che per problemi fisici hanno preferito rimanere ai box, come il Vicecampione del Mondo Roberto Mussi, Renzo Redomi, Andrea Poggi, Giorgio Rocca, Francesco Corsini e Claudio Ceccini.



Prima della finalissima tra Verdi e Blu (pareggio e torneo assegnato ai Verdi per differenza reti), tramite una lotteria tra i biglietti dei paganti, offerta libera, è stata assegnata la maglia ufficiale da gara della Massese (presente con Ciro Bertoldi e la dirigente Giorgia Lanza), consegnata al fortunato dalla vicepresidente nazionale dei Veterani dello Sport Francesca Bardelli e dal presidente della ASD Sportivamente Gianluca Matelli.



Oltre all'importante presenza della Bardelli, ad onorare questa domenica di solidarietà anche noti personaggi del calcio dirigenziale e della politica massese come il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il presidente della delegazione provinciale Figc (nonchè ex direttore generale della Massese) Andrea Antonioli e il delegato alla costa del Comune di Massa Marco Amorese, il quale era tra i giocatori in campo.



L'associazione ASD Sportivamente ringrazia tutti coloro che si sono resi disponibili e in particolare il fotografo Andrea Lorenzini e gli sponsor Agraria Cantarelli, Fonteviva, Cooperativa Sociale L'Abbraccio, Carrozzeria Silicani, Onoranze Funebri Apuane, Lago Della Fiora e US Massese per l'aiuto nell'organizzazione dell'evento. Infine ringrazia la Croce Bianca per aver messo a disposizione l'ambulanza e il dottor Luigi Cherubini, ex Massese e di molte squadre della provincia, presente come medico a bordo.