Sabato 26 maggio si gioca il derby `Vecchie Glorie anni ´80 di Juventus e Torino`

Sul campo sportivo di Ricortola nomi illustri del calcio italiano. Incasso totalmente devoluto in beneficenza

Eventi - Grande attesa per sabato 26 maggio, quando il bellissimo manto erboso di Ricortola sarà teatro di un derby particolare tra Vecchie Glorie anni '80 di Juventus e Torino.



E' la seconda volta che si gioca un derby del genere (lo scorso anno si era tenuto a Vinovo) e la location marinella è stata scelta da uno dei protagonisti di quei meravigliosi anni, l'attaccante massese Damiano Farina, cresciuto nelle giovanili della Juventus e poi autore di una carriera tra serie C e B.



L'incontro è un modo per far ritrovare insieme i calciatori classe 1962 e 1963 che negli anni '80 hanno vissuto su fronti opposti nei rispettivi settori giovanili. Alcuni di questi giocatori sono diventati dei big mentre altri hanno comunque avuto un proscenio tra i professionisti.



Tra le fila bianconere ci saranno il portiere Bodini e il centravanti “Nanu” Galderisi, oltre a Farina ed i vari Drago e Cipriani. Nel Toro non potranno mancare i massesi Bertoneri e Francini ma anche l'apuano Paolo Rossi.



Nei prossimi giorni verranno ufficializzati tutti i nomi dei presenti. L'incontro si giocherà alle ore 16,30, all'interno del Torneo Giovanile “Aldo Mosti” organizzato dal Ricortola, e l'incasso sarà totalmente devoluto in beneficenza all'Asd Polisportiva Cam. Sono attesi anche personaggi illustri del calcio professionistico.