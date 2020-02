La sezione di Carrara dell´A.I.A. ospita Massimiliano Irrati

- Un'ospite d'eccezzione per la sezione di Carrara dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) nella prossima riunione tecnica obbligatoria: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.Irrati, che il prossimo 10 febbraio sarà appunto ospitato nella sala convegni del C.O.N.I presso Carrarafiere, al termine della passata stagione (2018/2019) aveva diretto un totale di 103 partite nel massimo campionato italiano in cui ha esordito nel 2013.Dopo aver vinto diversi premi a livello nazionale, è arbitro internazionale dal 1° gennaio 2017, entrato come sostituto di Damato. Ha diretto la sua prima partita a livello UEFA il 22 febbraio di quello stesso anno in occasione dell'amichevole organizzata da San Marino e Andorra. L'ospite della prossima RTO ha partecipato anche alla scorsa edizione dei mondiali, in Russia nel 2018, come addetto al VAR. Stesso ruolo ricoperto in occasione della finale di Europa League del 2018/2019 tra Chelsea e Arsenal.Insomma un bel bagaglio di esperienza da portare nella riunione di lunedì prossimo, un vanto per l'A.I.A. di Carrara.

NICOLA BONGIORNI