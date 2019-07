Carrarese Fifa Championship, ultimi giorni per iscriversi

- C'è grande attesa per l'inizio del, primo torneo eSports ufficiale Carrarese dell'emulatore calcisticoche nei mesi di luglio e agosto vedrà di fronte le più forti coppie della provincia di Massa Carrara, e non. Come risaputo si giocherà 2vs2, la finalissima sarà in piazza (probabilmente durante la serata di presentazione della prima squadra azzurra) e in palio ci sono moltissimi premi.Dalla sede azzurra fanno sapere che siamo entrati nell'ultima settimana utile per iscriversi, infatti le iscrizioni termineranno venerdì 5 luglio mentre il giorno dopo, sabato 6 luglio mattina, avverrà il sorteggio dei gironi all'italiana presso il negozio di video games Silus'Planet.Di seguito tutte le informazioni sul torneo e il regolamento ufficiale:* Trofeo per le prime 3 classificate* 2 abbonamenti per la Stagione calcistica 2019/2020 della Carrarese Calcio 1908* 2 maglie ufficiali da gara Carrarese* 2 Prossima versione già prenotata del gioco Fifa20 per Play Station o XBox offerto da Silu's Planet* 2 buoni da 100€ presso Silu's Planet* Kit scuola Carrarese* Gadget ufficiali CarrareseSi gioca 2 contro 2 con le squadre di club, e il torneo sarà da massimo 32 squadre, divise in massimo 8 gironi all'italiana da 4 squadre. Il numero di iscritti sarà quindi massimo 64. Di ogni girone si classificheranno alle fasi finali le prime 2 squadre classificate. Poi dagli ottavi alla finale (compresa), passerà il turno chi vincerà due gare su tre con il proprio avversario.A questo link ilIl torneo inizierà il 9 luglio e sarà giocato ogni martedì e giovedì sera, dopo le 20.00, fino alla finale, prevista per la fine di agosto.I gironi eliminatori, ottavi, quarti e semifinali, saranno giocati nell'atrio di Silu's Planet in Via Campo D'Appio 41L ad Avenza (Carrara), dove saranno posizionate due postazioni (quindi 8 players) mentre la finalissima sarà in piazza con maxi schermo: è in fase di approvazione la possibilità che sia in concomitanza con la presentazione ufficiale della prima squadra Carrarese Calcio 1908.Sarà possibile seguire le fasi finali del torneo anche in Diretta Streaming direttamente dalla fan page Facebook Carrarese eSports, Silu's Planet, ASD Sportivamente, e Voce Apuana.Il pagamento della quota di partecipazione non potrà essere fatto il giorno dell'inizio torneo ma precedentemente presso il negozio:* Silu's Planet, Via Campo d' Appio, 41L, Avenza/CarraraLa quota di iscrizione è di 10 euro a player (20 a squadra) per i soci ACSI, che dovranno presentare la tessera 2019 al momento del pagamento anticipato.Per chi non fosse già socio ACSI la quota di iscrizione è di 12.50 euro a player (25 a squadra), comprensiva di affiliazione e tessera ACSI a prezzo scontato (2.5 euro anzi che 5 euro).Al momento dell'iscrizione, ai già soci ACSI verrà rilasciata una Ricevuta di partecipazione da portare il giorno del torneo mentre ai non soci verranno consegnati Ricevuta di partecipazione e il Modulo di affiliazione ACSI, da compilare e da portare il giorno del Torneo, dopo di chè riceveranno la tessera ACSI.Per qualsiasi info o chiarimento recarsi direttamente al negozio Silu's Planet (Via Campo d' Appio 41L - Avenza) o contattare tramite:* fan page Facebook di Silu'S Planet* fan page Facebook di ASD Sportivamente* tel: Luca 058554423 - 3398129714