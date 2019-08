Eventi - Siamo arrivati alla finalissima del Torneo di Fifa 19 Carrarese Fifa Championship, evento eSports per eccellenza dell’estate 2018/2019. Come risaputo Carrarese Calcio 1908, in collaborazione con ASD Sportivamente, Silu’s Planet Computers and Videogames e Cheapnet Internet Provider, ha organizzato il suddetto torneo live 2vs2 che, dopo un mese e mezzo di sfide presso Silu’s, è arrivato al giorno della verità.



Il big match doveva essere giocato durante la presentazione della prima squadra del 17 agosto ma, per impossibilità dei players, è stato spostato a martedì 27 presso allo Stadio dei Marmi, nella nuova sala stampa (foto) allestita sotto la tribuna. L’incontro (previsto dalle ore 20,00) sarà aperto al pubblico e verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina di Voce Apuana.



Di seguito i finalisti e il montepremi che si divideranno:



Finale Primo/Secondo posto: Andrea Palma/Alessandro Palma VS Leonardo Ricci/Cristian Bertone



Finale Terzo/Quarto posto: William Grassi/Luca Currò VS Giacomo Venturini/Matteo Castelli



Prima Classificata: 2 abbonamenti per la Stagione calcistica 2019/2020 della Carrarese Calcio 1908, 2 maglie ufficiali da gara Carrarese, 2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider



Seconda Classificata: 2 buoni da 100€ presso Silu's Planet, 2 Voucher attivazione gratuita dei servizi Cheapnet Wireless fino a 100 mega offerto da Cheapnet Internet Provider, 2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider



Terza Classificata: 2 Prossima versione già prenotata del gioco Fifa20 per Play Station o XBox offerto da Silu's Planet, 2 Voucher attivazione gratuita dei servizi Cheapnet Wireless fino a 100 mega offerto da Cheapnet Internet Provider, 2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider



Quarta Classificata: 2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider



CARRARESE ESPORTS



Come risaputo la Carrarese Calcio 1908 è stata un precursore degli sport elettronici, allestendo nella stagione 2018/2019, sotto la gestione di ASD Sportivamente, una rosa di 15 players provenienti da tutta la nazione che, sotto il nome di Carrarese eSports, hanno partecipato al campionato professionistico on line di Serie B Pro Club. La società ha confermato il progetto per la nuova stagione e per questo ha invitato alla presentazione ufficiale, di sabato 17 agosto, due rappresentati della squadra che sfileranno insieme a prima squadra e settore giovanile.