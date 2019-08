- Siamo arrivati alle fasi salienti del, torneo ufficialein collaborazione cone sponsorizzato daLa lunga manifestazione a colpi di controller è iniziata un mese fa, martedì 9 luglio, con 24 squadre (a coppie) impegnate in sei gironi all'italiana. Dopo le fasi a giorni siamo passati ai quarti, terminati nella serata di martedì 6 agosto, che hanno decretato le migliori 4 squadre che giovedì 8 agosto sera (a partire dalle 20.00 presso Silu's Planet Computers and Videogames) andranno a dividersi il ricchissimo montepremi. Dopo le semifinali, pausa di Ferragosto e poi finalissima che potrà essere giocata in piazza durante la presentazione della prima squadra, ma per questa eventualità c'è da aspettare i risultati delle prossima gara di Coppa Italia a Frosinone.Ecco chi sono le quattro coppie (di ogni coppia il nome del capitano) che si giocheranno il podio giovedì 8 agosto:ore 20.15:ore 21.15:Di seguito come verrà diviso il montepremi:2 abbonamenti per la Stagione calcistica 2019/2020 della Carrarese Calcio 1908, 2 maglie ufficiali da gara Carrarese, 2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider2 buoni da 100€ presso Silu's Planet, 2 Voucher attivazione gratuita dei servizi Cheapnet Wireless fino a 100 mega offerto da Cheapnet Internet Provider, 2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider2 Prossima versione già prenotata del gioco Fifa20 per Play Station o XBox offerto da Silu's Planet, 2 Voucher attivazione gratuita dei servizi Cheapnet Wireless fino a 100 mega offerto da Cheapnet Internet Provider, 2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider2 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider