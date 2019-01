L'icona del calcio apuano compie oggi 41 anni

Buon Compleanno Gigi.



Gianluigi Buffon compie oggi 41 anni e vive il primo compleanno dopo 17 anni lontano dalla Juventus. L'ex portiere e capitano bianconero, oggi al Paris Saint-Germain in Francia, è però reduce da un grande avvio di stagione con i transalpini, con appena 5 gol subiti in tutto in Ligue 1 finora.



L'idea del numero 1, che oggi compie 41 anni, è quella di prolungare la propria avventura al PSG di altri 12 mesi, dopo aver firmato un contratto annuale con opzione per un secondo in estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo potrebbe arrivare molto presto.



