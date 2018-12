Anche quest´anno il `Torneo Dei Veterani e Vecchie Glorie`

- Dopo il successo dello scorso anno non poteva mancare la ricorrenza calcistica natalizia per salutare il 2018. E così l'associazione sportivae ilhanno unito le forze nell'organizzazione della II edizione delIl primo grande cambiamento sono i partecipanti: il torneo infatti sarà tra i, squadra di calcio a 11 che da anni è tra le più forti e premiate del panorama nazionale, e ledella nostra provincia e non, ex calciatori professionistici come sempre molto sensibili e pronti a collaborare in eventi di beneficenza.L'intero incasso dei paganti, 3 euro a biglietto, sarà devoluto in, associazione italiana di sostegno Anemia Diamond Blackfan, rara insufficienza midollare caratterizzata da grave anemia presente sin dai primi mesi di vita, spesso associata a malformazioni congenite, tramite il progetto Camici Rosa, borse di studio per le malattie rare nelle pediatrie italiane.Per portare più gente possibile allo stadio la società, nel nome del direttore generale, metterà a disposizione unche a fine torneo sarà donata a un pagante tramite una divertente estrazione tra i biglietti di ingresso.L'evento sarà giocato alloe co-organizzato dalgrazie alla disponibilità dell'assessore allo Sport. Il giorno del torneo sarà domenica, primo pomeriggio.A fine torneo lacon la consegna delleche avverrà al bar pasticceria(Lago Tornaboni) in Via Enrico Mattei, dove sarà allestito ricco buffet al quale tutti potranno partecipare a una modica cifra.L'associazioneringraziaper l'aiuto nell'organizzazione dell'evento.