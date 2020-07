Eccellenza - Ci sono ottime propabilità che mister Giuseppe Zuccarelli (foto svsport.it), ex giovanili dello Spezia, Fezzanese, Foce Vara e Sarzanese, sarà il tecnico della Pontremolese 2020/2021. Fonti più che attendibili lo danno già per certo ma dalla società per ora nessuna conferma. Un allenatore d'esperienza ma allo stesso tempo abituato a lavorare con i giovani, il profilo giusto che cercava la società azzurra del presidente Aprili, adatto a sostituire il dimissionario Bracaloni.