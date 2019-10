VViareggio, reazione d’orgoglio

Eccellenza - Grande reazione d’orgoglio della Virtus Viareggio. La neo società bianconera nel peggior momento trova la prima vittoria stagionale sul campo del Castelnuovo Garfagnana che, al contrario, dopo la convincente vittoria sul campo della Massese, sembrava essere in ripresa. Dimostrazione di un campionato molto equilibrato dove non esistono risultati scontati.



La Virtus arrivava alla trasferta in Garfagnana dopo una settimana estremamente negativa: oltre alle sette sconfitte consecutive, l’esonero di mister Bianconi, che da poco aveva sostituito il “carrarino” Tenerani. Ad aggravare la situazione si vociferava anche di “caos” a livello societario, niente di ufficiale ma comunque ancor più destabilizzante, per un gruppo praticamente in autogestione e guidato dal mister della Juniores Tonelli.



Morale della favola, prestazione di carattere al “Nardini” di Castelnuovo e vittoria stramerita, grazie alle reti di Ghafouri nel primo tempo e Bani e Taraj nella ripresa. In evidenza lo stesso Taraj, trascinatore di grande generosità che anche domenica ha dato l’anima e al 90’ ha messo dentro il suo terzo gol stagionale.