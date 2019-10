VViareggio, esonerato anche Biancone

Eccellenza - Zero punti in sette giornate di campionato, sette sconfitte a cui vanno aggiunte le due in Coppa contro la Massese. Bottino troppo povero per la Virtus Viareggio, ultima in classifica. La società ha deciso quindi di esonerare anche mister Biancone, che dopo appena 20 giorni di lavoro sulla panchina della Virtus si vede costretto a salutare. Biancone era infatti subentrato ad inizio ottobre per Tenerani.



Situazione molto delicata per i viareggini, che giocano le loro partite in casa allo stadio “Del Freo” di Montignoso, che devono provare a far svoltare la loro stagione fino a qui davvero deludente. In attesa di nuove notizie in arrivo oggi, l’allenamento di ieri è stato affidato a mister Tonelli, della juniores, che si occuperà della squadra fino all’arrivo del nuovo allenatore.