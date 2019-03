Vorno-Montignoso 0-0, Nani: `L´obbiettivo non ci sfuggirà`

Un ottimo Montignoso conquista un punto importante in chiave salvezza

Eccellenza - VORNO: Angeli, Frugoli, Degl Innocenti, Matteoni, Carusio, Riccomini, Del Ry, Brondi, Taddeucci, Gamba, Granucci. A disp.: Brocchini, Dell Orfanello, Lencioni, Bertini, Coselli, Antoni, Tabarrani, Fuschetto, Haoudi. All.: Cardella Alfredo

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Ferri, Cinquini, Fassone, Signorini, Mussi, Piscopo, Lazzarini, Tonazzini, Geraci, Scaramelli. A disp.: Alberti, Castellacci, Bertelloni, Berti, Grossi, Barbieri, Nigiotti, Della Pina, Mussi. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Majrani Tommaso di Firenze, coad. da Palermo Roberto di Pisa e Boccolini Francesco di Pisa



VORNO- Un ottimo Montignoso conquista un punto importante in chiave salvezza nella difficile trasferta di Vorno contro una delle squadre più informa del campionato. Partita molto combattuta tra due squadre che hanno cercato di vincere fino all'ultimo secondo. Al via schieramenti identici con Cardella che schiera la sua squadra con il 4-3-3 con Gamba e Granucci ai lati dell'ex massese Taddeucci e difesa imperniata sul nostrano Carusio. Risponde il Montignoso con l'identico modulo con Gassani (foto) che deve rinunciare ancora a Chiaramonti per squalifica e a sorpresa schiera Tonazzini al centro dell'attacco con Geraci e Scaramelli ai suoi lati. Per il resto nessun cambiamento rispetto alla partita precedente.



Dopo una prima fase di studio è il Vorno a rendersi pericolo con Taddeucci che a causa di un rimpallo si ritrova a tu per tu con Frongillo ma spara alto. Dopo il pericolo scampato gli ospiti prendono in mano la partita dimostrando una netta supremazia e creando l'occasione più importante del match con Tonazzini che a tu per tu con angeli su ottimo assist di Fassone, di testa colpisce a colpo sicuro con la sfera che colpisce il palo interno e ritorna nelle mani del portiere di casa.



Nel secondo tempo ancora il Montignoso a fare la partita con il Vorno che si affida molto alla fisicità di Taddeucci. Occasione clamorosa per Scaramelli che chiama alla grande parata Angeli e sul finire di gara un gran tiro di Gamba termina di poco a lato della porta ospite dando l'illusione del goal.



Di seguito le parole del team manager Nani:



Nani, che partita è stata? "Una partita giocata in maniera ottima dai nostri ragazzi contro un avversario in forma e sempre ostica da affrontare nel proprio campo. Abbiamo giocato una partita intensa, molto attenta. Peccato per le due occasioni clamorose da goal non concretizzate che ci avrebbero dato una vittoria sulla quale non ci sarebbe stato nulla da dire".



Nani, a 180' dal termine in chiave salvezza è bagarre con Castelfiorentino e Montignoso a un passo dal traguardo. Che pensa a riguardo? "Penso che gli ultimi due pareggi in due scontri diretti ci hanno messo in una condizione di vantaggio rispetto alle dirette inseguitrici, aggiungendo che con una partita in meno da giocare abbiamo preso un punto sul Ponte Buggianese, aumentando il vantaggio da 12 a 13 punti e avendo sempre 15 punti di vantaggio sul Piombino. Il tutto con una partita in meno da giocare. Con un punto in due partite avremo la matematica permanenza in categoria e l'obbiettivo non ci sfuggirà. Inoltre quanto espresso dalla squadra nelle ultime due partite mi rende molto tranquillo".



Nani, per quanto riguarda i singoli? "Mussi e Signorini hanno fatto una partita perfetta, concedendo molto poco ad un attaccante davvero importante come Taddeucci. Il resto hanno fatto una prestazione molto buona".