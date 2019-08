Virtus Viareggio, Tenerani: `Valorizzazione dei giovani`

Eccellenza - Continua la preparazione della "neonata" Virtus Viareggio, società del presidente Federico Marsella che ha comprato il titolo di Eccellenza dal Montignoso Football Club e che giocherà nel Girone A del campionato di Eccellenza, insieme a Massese, San Marco Avenza e Pontremolese. Le redini della squadra sono state affidate al tecnico "carrarino" Fabrizio Tenerani, nelle passate stagioni alla Portuale e da ultimo Tirrenia. Una squadra costruita ex novo il cui obiettivo è la salvezza, nella quale figurano molti ragazzi del comprensorio apuano. Tra questi il titolato difensore d'esperienza Luca Della Maggiora (che sarà anche il secondo del mister), il centrocampista ex San Marco Matteo Bedini, il difensore fuori quota ex Fiorentina e Carrarese Giuseppini, l'esterno ex Montignoso Nicola Cinquini, l'attaccante Nardini, il difensore Ceccarini, i centrocampisti Benassi e Michelotti e i fratelli Gabriele e Nicola Manfredi.



La rosa a disposizione del mister si sta allenando in questi primi giorni di preparazione al Meeting Place dei Ronchi dei fratelli Bellè, dove questa sera è in programma la prima amichevole alle ore 18.00 contro la Juniores Nazionale del Real Forte Querceta, allenata dal coach massese Luca Mosti.



Al termine dell'ultimo allenamento abbiamo avvicinato mister Tenerani:



Mister dopo l'esperienza alla Portuale di tre stagioni fa, torni in Eccellenza al timone della Virtus Viareggio. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? "Dopo la non facile esperienza con la Portuale mi aspetto una stagione positiva, considerando l'impegno della società e raggiungere il prima possibile la salvezza".



Come vedi la squadra dopo i primi giorni di preparazione? "La preparazione sta andando benissimo e vedo da parte dei ragazzi una grande voglia e un altissimo impegno".



Un giudizio sulla la rosa che hai a disposizione... "La rosa della squadra è stata allestita con molta attenzione e abbiamo puntato molto sulla valorizzazione dei giovani".



Quanto sono importanti giocatori di esperienza come il massese Della Maggiora? "Della Maggiora farà parte della rosa e ritengo sia un valore aggiunto per la squadra per la sua esperienza e per la voglia che ha di trasmettere ai sui compagni la carica giusta. Inoltre mi aiuta da collaboratore nelle sedute a lavorare con i difensori per curarne la parte difensiva".



Cosa vi manca per essere al completo? "Per essere al completo al momento mi mancano due giocatori di esperienza, peraltro già individuati e già sotto contratto che al momento per impegni personali non sono ancora aggregati".



Un giudizio sulla Massese? "A riguardo la Massese e le altre squadre che faranno parte del nostro girone ho una grande stima, ma preferisco pensare alla mia"



Chi sono le tre squadre più attrezzate alla vittoria finale? "Le squadre a mio giudizio candidate per la vittoria finale sono Camaiore, Fucecchio e la neonata Tau Calcio".