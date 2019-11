Eccellenza -

In Eccellenza continua a far parlare di sè la Virtus Viareggio. Dopo l'avvicendamento di ben tre allenatori in poco piu' di due mesi adesso tocca ad alcuni giocatori. Non sono bastati i quattro punti nelle ultime due partite compreso il pareggio per 2-2 di ieri al "Del Freo" con la San Marco per tranquillizzare l'ambiente versiliese.



E' notizia dell'ultim'ora infatti he la società ha deciso di non avvalersi piu' di cinque giocatori in rosa ovvero gli ex Portuale Della Maggiora, Bedini e Benassi oltre a Salvadogi e Nigi.