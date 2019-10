Virtus Viareggio esonera mister Tenerani

Eccellenza - L'allenatore "carrarino" Fabrizio Tenerani non è più alla guida della Virtus Viareggio, squadra appartenente al Girone A di Eccellenza, con Massese, San Marco Avenza e Pontremolese. A condannarlo sicuramente le sconfitte in tutte le gare ufficiali disputate fino ad oggi, quattro in campionato e due in coppa. Al suo posto con ogni probabilità arriva Cristian Biancone, ex attaccante classe 77' che ha vestito la maglia di importanti società come Lucchese, Pistoiese e Pisa.



Di seguito il comunicato ufficiale della società viareggina:



"La Virtus Viareggio comunica l’esonero dell’allenatore Fabrizio Tenerani. Con lui sono state presentate le dimissioni del Prof. Profeti Oreste. La società ringrazia il Sig. Tenerani ed il professor Profeti per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del loro incarico, a giocatori, staff e dirigenza. Auguriamo agli stessi le migliori fortune.



Ufficio stampa Virtus Viareggio "