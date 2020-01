Virtus Viareggio, è tornato Tenerani

Eccellenza - Allenatori che vengono esonerati in autunno e richiamati in inverno, vicende ormai usuali nel calcio italiano delle ultime stagioni. Nella nostra provincia il più illustre è Aurelio Andreazzoli e Empoli in Serie A, sostituito la passata stagione da Iachini a novembre per essere richiamato a marzo; proprio nei giorni scorsi un’altra vecchia conoscenza del calcio nostrano, Luca Salvalaggio, vice di Grieco, è ritornato dopo l’esonero del 25 ottobre nella panchina del Sicula Leonzio in Serie C.



Da ultimo nella serata di martedì 14 gennaio la Virtus Viareggio, ultima in Eccellenza con 5 punti, ha richiamato l’allenatore “carrarino” Fabrizio Tenerani che era stato allontanato il primo ottobre dopo 4 sconfitte consecutive. Al suo posto era entrato Biancone, sostituito dopo qualche settimana dal mister della Junires Tonelli che è rimasto fino ad oggi. Così la società del presidente Cristian Vicentini ha deciso di richiamare il Tenerani che senza indugio ha risposto positivamente.



Il tecnico sarà già al campo nell’allenamento di questa sera e in panchina domenica prossima quando i bianconeri riceveranno tra le proprie mura il San Miniato Basso per la quarta di ritorno.