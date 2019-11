Virtus Viareggio, cambio ai vertici societari

Eccellenza - Dopo i terribili primi due mesi di campionato e relativa ultima posizione in classifica, situazione che ha già portato, nelle nove partite disputate (quattro punti), all'esonero di due allenatori, la società della Virtus Viareggio fa il punto della situazione. Dall'inizio di questa settimana, nonostante il buon pareggio con la San Marco Avenza, sei giocatori non fanno più parte del progetto, alcuni perchè allontanati, altri per scelta propria (come Leonardo Nigi che ha comunicato alla nostra redazione di aver lasciato volontariamente per tornare al Seravezza in attesa di altra sistemazione).



Dopo qualche giorno di silenzio la società viareggina torna a parlare e, oltre a confermare la chiusura con i suddetti calciatori, comunica ufficialmente importanti cambi nell'organigramma dirigenziale.



Di seguito il comunicato ufficiale:



"La società Virtus Viareggio comunica ufficialmente che a seguito del continuo processo di miglioramento dell'organizzazione e gestione societaria, e della gestione sportiva è stato deciso quanto segue:



Viene posto in carica di presidente il sig. Cristian Vicentini. La posizione del dimissionario sig. Federico Marsella, attualmente rimane nei quadri societari.



Viene incaricato nel ruolo di direttore sportivo il sig. Nicola Caserta al quale diamo il benvenuto e che è già all'opera per affiancare il lavoro del restante e Direttore Generale Gian Maria Lertora.



A seguito di alcune valutazioni non sono ritenuti più parte del progetto tecnico i seguenti giocatori:



- Matteo Bedini

- Benassi Daniel

- Della Maggiora Luca

- Salvadogi Francesco

- Nigi Leonardo

- Nita Robert



A loro verrà riconosciuta regolarmente ogni spettanza fino al mese di dicembre, mese in cui verranno messi in lista di svincolo.



Diamo anche il benvenuto al nuovo esterno Richieri Roberto, classe 1996, in arrivo dal Pietrasanta.