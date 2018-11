Verso il superderby, parla l´ex Costa: «Loro partiranno ai 1000 all´ora»

A due giorni da San Marco Avenza-Montignoso il portiere dei Leoni analizza la partita

Eccellenza - A due giorni dal superderby San Marco Avenza-Montignoso abbiamo contattato l'ex capitano della Portuale (ora Montignoso Football Club) e attuale portiere dei "Leoni" Matteo Costa che ha risposto alle nostre domande su questa partita speciale che per lui ha un doppio significato.



Come sta andato la nuova esperienza con la San Marco? "Questi primi mesi alla San Marco sono senz'altro positivi: una società seria e sana che lavora, sia nel settore giovanile che in prima squadra, come una società professionistica."



Quali sono i vostri obiettivi per la stagione? "L'obbiettivo della San Marco è andare in campo ogni domenica per vincere ogni partita, divertendosi e giocando un bel calcio."



Domenica affronti la tua ex squadra della quale eri anche il capitano. Che sensazioni proverai?"Sicuramente sarà una grande emozione giocare contro i miei ex compagni con i quali l'anno scorso ho condiviso un vero e proprio miracolo sportivo. L'anno passato, con una salvezza raggiunta con le unghie e con i denti, sarà difficile da dimenticare".



Cosa ti preoccupa di più del Montignoso? "La cosa che mi preoccupa di più è di come la preparerà mister Gassani, lui è meticoloso in queste cose. Sicuramente preparerà la squadra al punto giusto e la caricherà al massimo, d'altronde è un derby e mi aspetto che il mister vorrà che i suoi entrino in campo con la bava alla bocca. Dovremmo stare attenti i primi minuti perché, se lo conosco bene, loro partiranno ai 1000 all'ora".



Cosa vuoi dire al tuo ex mister e ai tuoi compagni prima del superderby? "Voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore"



Per il finire della tua carriera punti più al calcio o al beach soccer? "Beh... la mia carriera credo che entri ora nel vivo, ho ancora tanto a dare al calcio, o meglio... il calcio deve ancora molto a me... Dopo tutti i sacrifici che ho fatto dall'eta di 6 anni credo di aver raccolto molto meno di quello che ho seminato. Il beach è uno sport che adoro, la chiamata della nazionale mi ha riempito d'orgoglio, purtroppo é uno sport che si pratica solo d'estate, non nego infatti che non vedo l'ora che sia maggio per ricominciare."