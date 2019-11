V.Viareggio-S.Marco, sfida a Montignoso

Eccellenza -

La San Marco domani pomeriggio farà poco piu' di dieci chilometri per la "trasferta" di Montignoso sul rettangolo della Renella dove la Virtus Viareggio gioca le gare "casalinghe" del campionato di Eccellenza. I viareggini hanno iniziato davvero male il loro campionato basti pensare che hanno solo tre punti in classifica ma cosa indicativa è che i tre punti sono arrivati domenica scorsa con la vittoria di Castelnuovo Garfagnana. I nuovi innesti ed il terzo allenatore in panchina da inizio campionato hanno messo un po' e cose a posto in casa bianconera e la San Marco dovrà essere brava ad affrontare il match senza guardare la classifica.



Le parole di mister Turi alla vigilia della gara.



"Domani ci attende una partita che ,come tutte le altre in questo campionato, sarà aperta e tutta da giocare contro una squadra che comunque viene da una vittoria e che quindi elude qualsiasi considerazione possa essere fatta sulla classifica. Come al solito cercheremo giocare al nostro meglio augurandoci che per merito di tutte e due le squadre possa essere una bella partita."