Urbino Taccola-Portuale, Gassani: `Vogliamo il quinto posto`

"Sarebbe il risultato più importante e il punto più alto nella lunga storia della Portuale Calcio"

Eccellenza - Allenamento di rifinitura per la Portuale al "Quartieri" in vista dell'ultima giornata di campionato in quel di Uliveto Terme contro i padroni di casa dell'Urbino Taccola. Due squadre che hanno chiuso il loro campionato con rispettivi traguardi opposti. I gialloamaranto matematicamente salvi mentre i neroazzurri retrocessi in Promozione. Se qualcuno pensava che questa partita non abbia significato si sbagliava di grosso ed lo stesso "diavolo" Gassani apparso carico in vista della sfida, nella consueta intervista pre partita, a spiegarci bene il significato della gara:



"Dobbiamo trasformare un campionato straordinario in un campionato storico. Se dovessimo vincere contro l'Urbino, in considerazione delle partite che le nostre più vicine rivali e cioè Piombino e San Miniato andranno ad affrontare, potremmo chiudere il campionato al quinto posto che sarebbe il risultato più importante e il punto più alto nella lunga storia della Portuale calcio. Ciò ci infonde grandi motivazioni e grande voglia nel raggiungere questo obbiettivo che mai nessuno ha raggiunto. Pretendo una partita importante. Chi sarà chiamato in causa dovrà dare il 200% senza tanti discorsi. Andremo ad affrontare una squadra ferita che vorrà avere un'ultima impennata d'orgoglio ma noi in questo match abbiamo molto di più da chiedere e moltissimo da ottenere. Giocheranno coloro che in settimana mi avranno dato le maggiori garanzie. Non ci sarà turnover ma andrà in campo la formazione che ritengo migliore per poter vincere la partita. Non ammetto cali di tensione, di concentrazione ma pretendo giocatori con la bava alla bocca.



Dal punto di vista dell' infermeria tutti sono a disposizione".