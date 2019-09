Eccellenza -

Una San Marco bella a metà pareggia alla Covetta (1-1) con l'Atletico Cenaia. Nel primo tempo i rossoblu di mister Stefano Turi giocano con grinta e determinazione passando in vantaggio con un gran gol di testa da parte di Raffo (foto). In almeno due occasioni prima dell'intervallo il Leone va anche vicino al raddoppio. Un secondo tempo decisamente meno brillante da parte di Gabrielli e compagni permette agli ospiti, ancora inchiodati a quota zero punti in classifica dopo due giornate, di realizzare in mischia la rete dell'uno ad uno gelando di fatto la tribuna della Covetta. San Marco che reagiva e cercava di riportarsi avanti ma in modo abbastanza confusionario e poco incisivo. Alla fine usciva un pareggio che lascia un po' d'amaro in bocca ma che comunque muove la classifica ed allunga la striscia positiva. San Marco che attualmente vanta cinque punti in classifica dopo tre turni di campionato.



L'opinione post gara da parte del tecnico rossoblu Stefano Turi.



"Non è stata sicuramente una bella partita anche se abbiamo cominciato bene passando anche in vantaggio. Era un match comunque in controllo e abbiamo avuto occasione per raddoppiare . Nella ripresa dopo il gol loro siamo stati un po’ disordinati e nonostante tutto potevamo tornare in vantaggio ,ma abbiamo sbagliato tanto ,tanti passaggi e scelte per finalizzare. Il Cenaia è una buona squadra e come avevo detto non esiste la classifica o una partita più facile delle altre. Siamo comunque solo alla terza giornata di campionato e dalla ripresa degli allenamenti ci rimetteremo a lavorare per migliorare e correggere i nostri errori".



San Marco che è attesa da un'altra gara casalinga ovvero quella di domenica prossima 29 settembre quando al Paolo Deste scenderà il fanalino di coda Castelnuovo Garfagnana ancora a secco di punti.