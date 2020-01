Uffciale: San Marco-Massese allo Stadio dei Marmi

Eccellenza -

Per la San Marco Avenza si apre una settimana intensa che porterà domenica prosisma al superderby di campionato con la Massese. A proposito di questo match la società rossoblu ha ufficializzato che verrà disputata sul terreno dello Stadio de iMarmi.



Questa la comunicazione del club di via Covetta.



"In occasione della partita di Campionato del 26 Gennaio 2020 SAN MARCO AVENZA – MASSESE, che sarà disputata allo Stadio dei Marmi, verrà celebrata la vittoria della Coppa Italia D’Eccellenza, per tanto invitiamo tutti i ragazzi, in divisa ufficiale, e le famiglie a venire allo Stadio per omaggiare la Prima Squadra e ad assistere al derby.



A fine gara i ragazzi potranno scendere in campo e fare la foto di squadra con la Coppa. Possibilmente comunicare al proprio dirigente la presenza alla partita.



PREZZO BIGLIETTI



PREVENDITA, presso la Segreteria dalle ore 17.30 alle 19.30: € 8.00



RAGAZZI 14-18 ANNI: € 5.00



INTERO (Gradinata): € 10.00



TESSERATI SAN MARCO AVENZA IN DIVISA: GRATUITO"



Intanto la squadra di mister Turi sta pensando alla gara di oggi che coincide con la seconda trasferat consecutiva. Alle ore 14.30 i rossoblu infatti saranno ospiti del Castelnuovo Garfgagnana. Gara delicata nella quale gli avenzini cercheranno di tornare ai tre punti che mancano da alcune settimane.



_________

NM