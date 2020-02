Tutto facile per la San Marco

Eccellenza -

SAN MARCO AVENZA-VIRTUS VIAREGGIO 4-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Manzo, Raffo, Brizzi, Zuccarelli, Mosti S., Tescione, Mosti D., Fusco, Benedetti, Gabrielli. A disp.: Novarino, Ricci D., Batti, Biselli, Pinelli, Cucurnia, Da Pozzo, Zapparata, Conedera. All.Turi.

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli, Belatti, Dell'Amico, Richieri, Ferri, D'Angina, Cristiani, Bertelloni, Galloni, Bordini, Balestri. A disp. Tonelli, Manfredi N., Manfredi G., Ciocia, Evani, Masina, Mboa, Tonarelli A. All.Tenerani.

ARBITRO: Serra di Grosseto

RETI: 15' Mosti S., 28' Benedetti (rig), 29' Brizzi, 32' Fusco, 46' Bordini.



AVENZA- Facile vittoria casalinga per la San Marco che sul rettangolo di gioco della Covetta di Avenza supera per quattro ad uno il fanalino di coda Virtus Viareggio. Alla truppa di mister Stefano Turi è bastata una mezz'ora di gioco per archiviare il match dopo che i rossoblu serano portati addirittura sul quattro a zero poco dopo la metà del primo tempo. Partita a senso unico , San Marco che sblocca il risultato con Samuele Mosti che di testa sblocca il risultato infilando all'angolino alla destra di Grilli. Il raddoppio avenzino poco piu' tardi su calcio di rigore trasformato da Benedetti che si era procurato il penalty dopo essere stato sgambettato in area da parte di un difensore ospite. Tre minuti piu' tardi il tris rossoblu ad opera di Brizzi che raccoglie una respinta in mischia e da fuori area indovina lo spazio giusto per battere nuovamente Grilli e portare il punteggio sul tre a zero. San Marco che cala il poker al 32' con Fusco che si libera in area ed insacca con un grande gol di destro. La rete della bandiera viareggina ad opera poi di Bordini quando ormai il punteggio era saldamente nelle mani dei ragazzi di mister Turi. Tre punti facili per la San Marco che sale ulteriormente i gradini della classifica e si prepara al meglio al match di mercoledi prossimo alla Covetta per il primo turno nazionale d'andata di Coppa Italia di Eccellenza contro la formazione modenese della Virtus Castelfranco.