Top 11 di Eccellenza fino ad oggi

Eccellenza - Cinque giornate al termine del campionato di Eccellenza. L'emergenza Coronavirus ha bloccato il calcio che ripartirà, si spera, il prossimo mese. La federazione non ha ancora deliberato su come verrà recuperato il tempo perso, ma sicuramente la prossima sarà una primavera di fuoco. Nell'attesa di ripartire l'attenta redazione di Calcio Massa Carrara, sempre vigile su ogni campo, ha stilato la TOP 11 della stagione fino ad oggi, delle squadre di Lunigiana, Carrara, Massa e Versilia.



Barsottini (Camaiore): l'ex Massese dopo anni di Serie D a ottimi livelli, in Eccellenza gioca col sigaro. Una garanzia sul campo e fuori, professionista d'altri tempi, sicurezza a tutta la squadra. Superman!



Gabrielli (Pontremolese): un 2001 che si è trovato in un campionato difficile come l'Eccellenza ma che gioca da veterano. Oggi impiegato come esterno sinistro ma con Bracaloni ha ricoperto tutti i ruoli e con una crescita esponenziale. Sorpresa!



Barsotti (Camaiore): terzino sinistro fuori categoria, ha già fatto tre gol su punizione da Serie A, uno di questi a Massa. Classe '98, ex Empoli e Fiorentina, un fortuna poterlo allenare! Altro passo!



Zuccarelli (San Marco Avenza) il centralone della squadra avenzina, dopo la positiva parentesi in Serie D all'Aglianese, è tornato a fare le fortune della San Marco. Difensore strutturato, forza caratteriale e potenza. Tigna maledetta!



Mussi (Massese): difensore mancino in grado di fare tutti i ruoli nel reparto. Giocatore tenace, equilibrato e costante nel rendimento. Sempre tra i migliori nella squadra bianconera. Garanzia!



Verdi (Pontremolese): giocatore indiscutibile con una carriera alle spalle invidiabile. La domenica è sempre una sicurezza ma da Pontremoli si dice che a 39 anni è un esempio anche ad ogni allenamento. Leader!



Marcon (Massese): insieme a Mussi è sempre presente nella squadra di Gassani. Ha dovuto adattarsi ai molti cambi della linea mediana, ma da vero lottatore non mollato un minuto in ogni gara. Mastino!



Spagnoli (Pontremolese): desiderio di ogni allenatore, quando è in campo puoi anche dire partita normale, ma quando non c’è capisci la sua grande importanza. Indispensabile!



Brizzi (San Marco Avenza): play maker di grande qualità. Intelligenza tattica e piede delicato. Tutti i palloni della San Marco passano da lui. Campanellino!



Da Pozzo (San Marco Avenza): centrocampista completo, dotato di tecnica sopraffina e capace di giocare sia come play che come trequarti. Fondamentale nella squadra di mister Turi che fa del centrocampo il suo reparto migliore. Qualità!



Pegollo (Camaiore): dopo tanti anni a Seravezza e la parentesi in Serie B australiana, l'attaccante massese è approdato a Camaiore. Con nove centri in campionato è uno dei trascinatori della squadra di Moriani, in lotta per un posto nei playoff. Bomber!