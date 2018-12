Top 11 del 2018 di Eccellenza e Promozione

Come ogni anno, arrivati al giro di boa, la redazione di Calcio Massa Carrara decreta chi sono stati i migliori di questa prima parte di stagione

Eccellenza - Come ogni anno, arrivati al giro di boa, la redazione di Calcio Massa Carrara dopo un'attenta valutazione e in concerto con allenatori, direttori e addetti ai lavori, ha stilato i Top 11 di tutte le categorie dilettanti della nostra provincia. Si parte dal gruppo Eccellenza/Promozione con una formazione titolare da urlo. Difficilissimo stabilire quali siano i top players, tanto che sono stati esclusi al ballottaggio uomini che stanno facendo benissimo e che meriterebbero di esserci, come D'Angelo della Pontremolese, e Da Pozzo e Ricci della San Marco. Ma il calcio è questo, in campo si scende in 11!



FORMAZIONE 4-4-2



1) Matteo Costa (San Marco Avenza): Dopo una stagione superlativa alla Portuale, in estate il numero 1 del Beach Soccer ha scelto i pari categoria della San Marco con cui sta disputanto un campionato perfetto. Difende la porta con grande sicurezza ed è la prima colonna di una squadra che si trova meritatamente in zona playoff in Eccellenza: Garanzia!



2) Andrea Filippi (Pontremolese): difensore di grande forza fisica. Innata capacità di lettura delle situazioni, con Verdi sta facendo una coppia straordinaria dando alla squadra quella solidità difensiva necessaria per vedere tutti dall'alto: Insostituibile!



5) Giacomo Bugliani (Montignoso): dopo tre anni di inattività forzata a causa di infortuni gravi, il capitano si butta alle spalle la sfortuna e torna all'attività agonistica con continuità, sfornando prestazioni di alto livello. Vero leader di una squadra giovanissima, compone con Signorini una coppia che merita categorie superiori: Grande rientro!



3) Matteo Verdi (Pontremolese): un giocatore di grande spessore, personalità e senso tattico nel guidare la difesa. Nonostante i suoi 38 anni dimostra sempre un'ottima condizione fisica e mette al servizio dei suoi compagni l'esperienza di svariati anni tra Serie C e Serie D: Altra Categoria!



4) Daniele Signorini (Montignoso): giocatore davvero forte questo. Veloce, esplosivo, tatticamente ineccepibile e dotato di un piede mancino di una qualità rara per le le categorie dilettantistiche: Chapeau!



7) Gianmarco Gabrielli (San Marco Avenza): esterno d’attacco classe '98 adatto per fare più ruoli, grazie alla grande fisicità e facilità di corsa che gli permette di ganteggiare su ogni avversario. Freddo e sicuro di se anche sotto porta con 5 gol realizzati: Freccia!



8) Marco Piscopo (Montignoso): il "Fellaini" dell'Eccellenza anche quest'anno si conferma ad alti livelli. Vero motore dello scacchiere rossoblu, recuperatore instancabile di palloni nella zona nevralgica del campo, azzanna tutti e tutto. Giocatore a cui Gassani non rinuncia mai: Pitbull!



6) Gianmaria Cucurnia (San Marco Avenza): l’anima della squadra "avenzina" di mister Turi. Un lottatore e corridore che non molla mai, generoso e altruista ma cinico sotto porta, con due importanti gol all'attivo: Leone!



9) Niccolò Chiaramonti (Montignoso): attaccante davvero devastante. Giocatore di una fisicita fuori dal comune fa reparto da solo abbinanando alle qualità fisiche una grande qualità tecnica. In campo sembra davvero un carrarmato umano che spazza via tutto ciò che incontra davanti. Tra campionato e coppa ben 8 goal realizzati: Toro di Pescia!



10) Simone Occhipinti (Pontremolese): il leader indiscusso della capolista Pontremolese in questo emozionante anno del centenario. Capocannoniere della Promozione con 12 reti all'attivo, micidiale sotto porta, bravo in appoggio e sempre presente quando chiamato in causa. Meglio di così non si può fare, vera punta moderna: Devastante!



11) Gianmarco Magni (San Marco Avenza) giocatore mancino offensivo di grande qualità che ha fornito tanti assist e segnato 3 gol in questa prima parte di stagione della San Marco. Dinamico e pronto a dare una mano ai compagni in fase offensiva: Uomo in più!



Allenatore Alberto Ruvo (Pontremolese): Lo scorso anno ha preso la squadra a dicembre in grandi difficoltà e ha raggiunto la salvezza con evidenti miglioramenti. Giustamente riconfermato, nella stagione in corso sta dominando il campionato e saluta il 2018 in testa alla classifica: Top!