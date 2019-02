Terza Categoria, presentazione della 3° di ritorno

Alla Covetta big match tra i padroni di casa della Polisportiva Attuoni e la capolista Forte dei Marmi

Eccellenza - Il terzo turno presenta il big-match alla Covetta tra i padroni di casa della Polisportiva Attuoni e la capolista Forte dei Marmi. Gli avenzini, allergici al pareggio, sono riusciti a denti stretti a restare nelle parti alte della classifica. Nella sfida odierna contro la prima della classe Giorgio Da Pozzo & soci vogliono riscattare la pesante sconfitta dell’andata. La seconda forza del girone, San Vitale Candia fermato dalla neve la scorsa settimana (il recupero con il Vallizeri è stato fissato per mercoledi 6 febbario, con inizio 20,30 presso il sintetico del Lunezia di Pontremoli), scende in versilia opposto all’Azzurra, ed è determinata a consolidare il prezioso secondo posto. Le altre due inseguitrici Spartak Apuane e Barbarasco si affrontano in casa dei lungianesi, il team di mister Dario Giorgi, tonificato dall’ultimo successo esterno, vuole dare continuità al buon stato di forma dei granata; identico obiettivo anche per i bianco rossi di mister Paolo Ulivi in netta ripresa dopo i recenti risultati. Le altre due compagini coinvolte per la zona play off, Cinquale e Palleronese, hanno in programma due delicati impegni fuori casa. La formazione di Rino Ciregia dovrà riscattare lo scivolone interno contro la Montagna e sale al comunale di Fosdinovo per riproporre il buon gioco espresso nella girone di andata. Mentre i lunigianesi di Pallerone, in serie positiva da cinque turni e in ottica play off, andranno a far visita ai lucchesi della temibile Montagna Seravezzina del neo allenatore Fabio Cagnoni, corsara nel recente anticipo a Marina di Massa. Infine conclude il programma odierno la trasferta dei valligiani di Zeri ospiti del Real Marina di Massa, la formazione di mister Giancarlo Guazzelli è decisa nel riscattare lo stop con lo Spartak e determinata a risalire posizioni della precaria graduatoria.



La gara Academy M.Montignoso-Un.Montignono in primo tempo fissata a venerdi 1°febbraio viene posticipata a lunedi 4 c.m. con inizio ore 20,30 presso il campo sportivo dei Ronchi.



Programma gare, arbitro 3^a giornata di ritorno



Sabato 2/2/2019

Azzurra-San Vitale Candia (“D.Aliboni” ,14,30, Francesco Gravina di Viareggio)

Barbarasco-Spartak Apuane (“Allende” ,15,°°, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Fosdinovo-Cinquale(“Comunale” ,15,°°, Simone Lorenzini di Carrara)

Mont. Seravezzina-Palleronese(“Iare” ,15,°°, Luca Lossi di Viareggio)

Attuoni -Sp. Forte dei Marmi(“Paolo Deste”, 17,45, Andrea Pio Lombardo di Carrara)

Real Marina di Massa-Vallizeri(“Via Casola, 15,°°, Albino Berti di Carrara)



Lunedi 5/2/2019: posticipo



Academy M. Montignoso-Unione Montignoso (“Ronchi” 20,30)