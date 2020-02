Tau Calcio corsara a Pontremoli

Eccellenza - PONTREMOLESE: Santini, Cargioli, Cattani, Giannantoni, Filippi A., Verdi, Posenato, Bondielli, Occhipinti, D Angelo, Corvi. A disp.: Menchini, Crispi, Gabrielli, De Cillis, Vatteroni, Nardini, Spagnoli, Lecchini, Berzolla. All.: Bracaloni Riccardo

TAU CALCIO: Citti, Magini G., Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Matteoni, Maccagnola, Mengali, Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Rossi, Pratesi, Fanani, Magini L., Gialdini, Frugoli, Riccomini, Lucchesi. All.: Cristiani Pietro

ARBITRO: Vincenzi Alessio di Bologna

RETI: 40° Mengali

NOTE: 78' espulso Citti per doppia ammonizione.



PONTREMOLI- Il Tau Calcio vince meritatamente e torna a casa con il bottino pieno. Decisivo il gol di Mengali allo scadere del primo tempo, è sua la zampata vincente in mischia che vale i tre punti. Da segnalare la gran partita del "portierino" della Pontremolese Santini (foto), classe 2000 della Juniores schierato da mister Bracaloni per l'assenza di entrambi i portieri, decisivo con importanti parate in almeno cinque occasioni. Pontremolese che con questa sconfitta viene superata da Castelfiorentino, San Marco Avenza e Atletico Cenaia e scivola in decima posizione, sopra di un punto alla zona playout.



La cronaca del match:



5' occasione Tau con bella penetrazione di Matteoni che calcia fuori.

7' Santini devia ottimamente sulla traversa un fendente di Chianese

21' Santini si oppone bene a Mengali dopo contropiede

26' ci prova Bondielli al volo, fuori sopra la traversa

35' miracolo di Santini su testa di Mengali

36' GOL di Mengali in mischia

42' Gabrielli per Cattani

48' bravo ancora Santini su diagonale di Matteoni

54' cambio Tau Calcio: entra Pratesi per Magini

56' cambio Pontremolese: entra Spagnoli per D'Angelo

61 bel sinistro di Cargioli, fuori di poco

62' cambio Tau Calcio: entra Frugoli per Maccagnola

67' cambio Pontremolese: entra Vatteroni per Bondielli

73' Santini ancora si oppone a Benedetti

74' cambio Pontremolese: entra Berzolla per Posenato

76' ci prova la Pontremolese, dagli sviluppi di un corner il copo di testa di Andrea Filippi è fuori misura

77' cambio Tau Calcio, entra Gialdini per Mengali

78' espulso il portiere ospite Citti per doppia ammonizione (perdita di tempo)