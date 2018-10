Doppietta con "supergol" per l'attaccante rossoblu che affonda il Vorno

Eccellenza - Un super Doretti trascina la San Marco Avenza alla vittoria ed i rossoblu scalano i gradini della classifica di Eccellenza fino al terzo posto a quota 12 punti. Domenica scorsa alla Covetta contro la formazione del Vorno il Leone è passato in vantaggio con Magni nel primo tempo prima che Gabriele Doretti nella ripresa salisse poi in cattedra prima deliziando il pubblico con una bellissima semirovesciata dal limite dell'area (video) e successivamente trasformando il penalty del definitivo tre a uno. Con questo successo la squadra di mister Stefano Turi vola in classifica grazie alla quarta vittoria consecutiva che colloca Togneri e compagni al terzo posto in compagnia del Montecatini. Adesso per i rossoblu una settimana di intense sedute di allenamento in vista dell'impegnativa trasferta di domenica prossima sul terreno del Castelfiorentino.