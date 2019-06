Stefano Turi lascia la San Marco Avenza

Eccellenza -

Stefano Turi lascia la San Marco Avernza. Proprio quando sembrava ormai certa la permanenza del tecnico sulla panchina rossoblu dopo un brillantissimo terzo posto ed il record di punti ottenuti dal Leone in Eccellenza, è arrivato quest'oggi il comunicato del "divorzio" direttamente dalla pagina Facebook del club di via Covetta.



Questo il testo.



"Grazie di tutto mister.

Con queste poche parole e tanto dispiacere, il presidente Luca Bini, a nome di tutta la società USD SAN MARCO AVENZA 1926, vuole annunciare la separazione con Mister Turi.

Dopo due anni, in cui, oltre al lavoro sul campo, dove è stato fatto qualcosa di straordinario, arrivando quest’anno a raggiungere il 3° posto in classifica, sfiorando i play off nel difficile campionato di Eccellenza, si è instaurato un bellissimo rapporto personale.



Al mister un grosso in bocca al lupo per il suo futuro, sicuri della sua grandezza umana e preparazione calcistica..



… Arrivederci Mister e GRAZIE."



__________

NM