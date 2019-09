"Bravi a rimettere in equilibrio una gara che si era messa davvero in salita in soli venti minuti"

Eccellenza -

Mai dare per vinta la San Marco. Sul terreno di San Miniato i rossoblu di mister Stefano Turi vanno sotto per due a ero in venti minuti ma non si danno per vinti. Una rete di Andreotti nel finale di primo tempo riapre il match e sempre il bomber pisano nel finale di gara raddoppia di testa regalando al Leone un pareggio davvero prezioso raccolto in casa di una delle formazioni piu' interessanti del girone A di Eccellenza.



Questo il commento di mister Stefano Turi.



"Un gran bel punto ottenuto contro una squadra molto forte e con grandi individualità pensando anche che la partita era cominciata ovvero nel peggiore dei modi e visto che dopo ventina di minuti eravamo addirittura sotto di due reti. C’è stata da parte dei ragazzi una grande reazione e nel finale siamo riusciti ad acciuffare il 2-2. Credo che il pareggio sia stato giusto e che abbiamo assistito davvero ad una bella partita per intensità e ritmo di gioco, per merito di tutte e due la squadre. Credo sara’ davvero complicato per tutti fare punti a San Miniato."



Domenica prossima 22 settembre al Paolo Deste della Covetta arriva l'Atletico Cenaia.



______

NM