Sestri Levante-Pontremolese 3-1, trasferta amara

Eccellenza - A distanza di sette giorni gli azzurri di Pontremoli ricambiano la visita e scendono in riviera in casa del Sestri Levante dell’ex tecnico Alberto Ruvo. Amichevole estiva ma già in clima partita, in vista dei prossimi impegni di coppa di entrambe, il club di mister Riccardo Bracaloni sarà impegnato tra due settimane in casa degli avenzini della sua ex squadra il San Marco Avenza.



Dopo pochi minuti di gioco Croci portava avanti i rosso blu con un’incornata su cross di Buffo, gli azzurri impiegavano quindici minuti per rimettere in parità il match con Occhipinti, uno-due con Filippi dove il centravanti pontremolese di forza metteva in rete. Quasi allo scadere della prima frazione arriva nuovamente il vantaggio dei locali con Bergamino che finalizzava di piatto un cross dalla fascia sinistra dell’onnipresente Buffo. Nel secondo tempo le due formazioni cambiavano totalmente fisionomia, Ruvo e Bracaloni utilizzavano al meglio tutti i giocatori della panchina a disposizione per poter vedere indizi positivi alla causa della squadra. Il risultato cambiava quasi allo scadere con il neo entrato Gandolfo. Azione tutta sull’asse Croci-Gandolfo, cross dal fondo di Croci sempre sulla corsia di sinistra assist sul secondo palo, dopo un rapido controllo sotto misura Gandolfo metteva in rete il terzo gol.



Sestri Levante-Pontremolese 3-1

Sestri Levante: Adortato (46’ Conforti), Righetti (80’ Ferretti), Pane (81’Batocchioni), Chella(46’ Cusato), Del Nero(81’ Mazzali), Bergamino(46’ Puricelli), Buffo (72’ Iurato), Panepinto(46’ Cuneo), Croci, Capo(46’ Gandolfo), Cirrincione. (a disp. Bagnato) All. Ruvo

Pontremolese: Cacchioli, De Cillis(81’ Buluggio), Menichetti, Spagnoli (46’ Benassi), Gianantoni(81’ Barontini), Verdi, Filippi(68’ Crispi), Rondinelli, Occhipiunti, Galloni(57’Gabrielli), Menapace(57’ Lecchini) ( a disp. Gussoni) All. Bracaloni

Arbitro: Crova di Chiavari( ass.ti Gagliardi-Baldini della Spezia)

Marcatori: 7’ Croci, 21’ Occhipinti, 45’ Bergamino, 81’ Gandolfo