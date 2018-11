Sconfitta con onore per il Montecatini di Marselli

In Coppa Italia di Eccellenza i biancocelesti beffati in rimonta in casa del Grosseto che passa con due rigori

Eccellenza - Il Montecatini di mister Davide Marselli esce di scena dalla Coppa Italia di Eccellenza eliminato dalla "corazzata" Grosseto che in casa si impone per due a uno sui termali ma non senza sudare le proverbiali sette camicie e c on addirittura due calci di rigore a rimontare il momentaneo vantaggio degli ospiti. Mister Marselli è rammaricato dell'esito dellla gara ma certamente non lo puo' essere per quanto la sua squadra ha fatto vedere in Maremma.



"Abbiamo giocato molto bene per almeno un ora andando in vantaggio e tenendolo per settanta minuti - dichiara il mister di Fiumaretta- poi siamo logicamente un po’ calati ed il Grosseto è’ venuto fuori , anche se i due goal subiti sono stati entrambi su calcio di rigore che , dalla tribuna poichè squalificato, non posso giudicare . Dispiace perché non demeritavamo anzi , ritengo che la mia squadra ha fatto davvero una grande partita. Adesso dobbiamo concentrarci di nuovo sul campionato e sulla trasferta di Piombino di domenica prossima. Si tratat di una gara difficile in casa di una squadra che ha bisogno di punti e che tra le mura amiche non hai mai perso , una vittoria e due pareggi , dovremo essere molto bravi per fare un risultato positivo"