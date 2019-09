San Miniato-San Marco Avenza, Turi: “Ce la metteremo tutta”

Eccellenza - Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Eccellenza prevista per domenica 15 settembre. La San Marco Avenza di mister Stefano Turi, che sette giorni fa ha bagnato l'esordio con una bella vittoria casalinga (1-0 sul Castelfiorentino), andrà a far visita al San Miniato Basso, formazione che, come il “Leone”, è partita in quinta, andando a conquistare Castelnuovo Garfagnana con un poker di reti.



Di seguito le parole di Turi che fa il punto sulla gara, sull'inizio di stagione della sua squadra e sul prossimo derby di Coppa Italia con la Massese:



San Marco Avenza che parte alla grandissima con tre vittorie su tre, tra coppa e campionato. Meglio di così non poteva andare... ”Si e’ stato sicuramente un buon inizio perché le vittorie permettono di lavorare con piu’ entusiasmo e questo, visto che sono arrivato da poco e si è cominciato subito a giocare, è molto importante. Pero’ sono tre partite che sono già andate e quindi non contano più”.



A quanto pare, anche se appena tornato, hai ripreso ben salde le redini della tua squadra... ”Mi sono ritrovato subito bene con i ragazzi, anche se ci sono tanti nuovi con cui c’è da entrare al più presto in sintonia”.



Al secondo turno di coppa troverete la Massese per un altro dei molti derby di questa stagione. Come vedi la squadra bianconera? ”La Massese e’ una squadra che fa venire in mente partite di altre categorie come l’anno scorso succedeva con il Grosseto. E’ sicuramente una squadra importante che lottera’ per il campionato anche per il blasone che la precedera’ ogni domenica”.



Domenica trasferta a San Miniato Basso in un campo difficile. Che clima troverete? ”San Miniato Basso e’ come sempre un campo difficile, come credo lo siano tutti perché l’Eccellenza Toscana e’ un campionato molto competitivo. Loro erano già una ottima squadra l’anno scorso e credo si siano rinforzati molto con i nuovi acquisti e lo dimostra il loro inizio tra campionato e coppa. Andremo per giocarla come sempre, mettendocela tutta, perche’ sia una bella partita di calcio”.



Come siete messi con l'infermeria e gli squalificati? ”Siamo più o meno al completo e sono finite tutte le squalifiche che ci trascinavamo dalla scorsa stagione”.