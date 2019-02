San Miniato-Montignoso, Gassani: `Andremo là senza timori`

"Dovremmo essere bravi a togliere le loro certezze pressandoli in avanti ed è prioritario avere il coraggio di stare corti e alti"

Eccellenza - La quinta giornata del girone di ritorno vede i rossoblu del Montignoso Football Club impegnati nella difficile trasferta di San Miniato, squadra che occupa i piani alti con 30 punti all'attivo. La partita si giocherà al campo di "Romaiano" nel comune di San Donato, al confine con Santa Croce, per l'indisponibilità dell'impianto di San miniato. Gli uomini del presidente Nepori hanno sempre un buon margine (4 punti) dalla zona play out, ma bisogna tornare a far punti per tenere sempre distante la zona calda. Il San miniato si schiera con il canonico 4-3-1-2, con il fantasista Bencini alle spalle dell'ottimo duo d'attacco composto da Pagnotta e Pellegrini anche se l'ultimo arrivato in casa nerazzurra Mancini, classe 2000 prelevato dalla Cuiopelli ma di proprietà Entella, potrebbe debuttare da titolare. La difesa è imperniata sull'ex prof Simoncini mentre in mediana presente l'ex D'Angelo.



Di seguito le parole di mister Gassani



Mister, trasferta molto difficile... "Difficile come tutte le partite di Eccellenza dove di scontato non c'è davvero nulla. Il San miniato è un'ottima squadra che merita le posizioni di vertice, ottimamente guidata da mister Venturini. Nel mercato di riparazione è quella che si è rinforzata di più e sta viaggiando a ritmi importanti. Al di là del valore dell'avversario noi stiamo bene sotto tutti i punti di vista, abbiamo recuperato delle pedine chiave del nostro schiacchiere e andremo a giocarci questa partita con molta fiducia dei nostri mezzi, senza timori. Servirà una grande prestazione per uscire imbattuti dallo scontro, ma abbiamo tutte le carte in regola per riuscire in ciò"."



Tatticamente che partita dovremo aspettarci? "Il San miniato è una squadra solida che concede pochissimo con tanta qualità dalla cintola in su. Dovremmo essere bravi a togliere le loro certezze pressandoli in avanti ed è prioritario avere il coraggio di stare corti e "alti". I loro giocatori di qualità offensivi più li teniamo lontani dalla nostra porta e meno male ci possono fare. Tatticamente in settimana abbiamo lavorato ottimamente e mi aspetto molta applicazione sotto questo punto di vista. A mio avviso sarà una partita a grandi ritmi, con molta intensità. Dovremo farci trovare pronti perché il San Miniato è squadra vera."



Dopo l'ottima prestazione contro il Grosseto ci saranno novità oppure? "Ogni partita è storia a sé. Il San Miniato ha altre caratteristiche rispetto al Grosseto e noi non possiamo omettere di lavorare in funzione degli avversari. Il nostro punto di forza maggiore è quello di saper togliere certezze agli avversari, di farli giocare "sporco " e questo dovremo fare oltre che mettere grande ritmo nella partita. Sicuramente cambierò qualcosa."



Con il Grosseto si è visto un Montignoso disposto a "rombo ". È un fatto occasionale o si è virato su questo assetto? "Le condizioni del terreno di gioco nella scorsa domenica non ci permettevano di giocare con la qualità sugli esterni e pertanto abbiamo dovuto ripiegare a partita in corso sullo schieramento a due punte centrali che non mi ha convinto e che non sarà ripetuto. Questa squadra offre il meglio di sé con il 4-3-3 e su questa strada continueremo."



Ciò indica l'esclusione di uno tra Geraci e Chiaramonti... "Esatto. Giocherà uno dei due. Ho la fortuna di avere due attaccanti centrali con caratteristiche diverse tra loro e a seconda della partita e dello stato fisico deciderò tra uno dei due di volta in volta."



Mister, disponibili e non? "Questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo Bugliani e questa è un'ottima notizia. C'è da valutare giorno dopo giorno la stabilità del ginocchio che ha subito il trauma e vedendolo allenare penso e che il peggio sia alle spalle. Anche Ferrari sta lavorando sodo per ritrovare una condizione ottimale e anche per lui sono fiducioso di averlo al top al più presto. Sono comunque tra i convocati. Per quanto riguarda gli indisponibili, Castellacci è ancora out e la fine del tunnel non la vedo così vicina, visto che il ragazzo non riesce ancora a correre. Ferri invece è dieci giorni che non si allena a causa di una brutta influenza con febbre alta e non sarà tra i convocati."