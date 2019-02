San Marco, vittoria e salvezza matematica

Quinto successo consecutivo per i rossoblu che agganciano al quarto porto la Pro Livorno ed accorciano sul Montecatini terzo

Eccellenza -

SAN MARCO AVENZA-CASTELFIORENTINO 2-1

SAN MARCO AVENZA: Costa, Pinelli, Manzo, Da Pozzo, Ricci, Raffaetà, Conedera, Brizzi, Doretti, Betti, Gabrielli. A disp. Alberti, Betti, Cucurnia, Mosti, Diawara, Bondielli, Magni, Raffo , Benedetti. All. Turi.

CASTELFIORENTINO: Lisi, Alderighi, Pellegri, Agnorellli, Sarti, Trapassi, Fontani, Riccio, Bianchi, Anichini, Safina. A disp. Nista, Filippini, Caccia, Maccianti, Fossi, Giordano, Cioni. All. Giglioli.

ARBITRO: Meo di Isernia (Ass. Pignatelli e Laveneziana di Viareggio)

RETI: 6' pt Conedera, 5' st Anichini, 20' st Doretti (rig)



AVENZA- Quinta vittoria consecutiva e salvezza matematica per la San Marco nel match disputato sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta contro il Castelfiorentino.



La prima azione del match è della San Marco al 4' con Gabrielli che devia in mischia ma trova pronto Lisi alla deviazione in corner. Preludio all'immediato vantaggio rossoblu che arriva due minuti dopo con un bel diagonale di Conedera che si infila all'angolino. Il Castelfiorentino reagisce e colpisce un palo pieno al 13' con Safina. Tre minuti piu' tardi ci prova Gabrielli dalla breve distanza ma il tiro è deviato in corner da Lisi. Pinelli va alla conclusione al 28' con respinta del portiere coi pugni.



Ad inizio ripresa prima la San Marco fallisce il raddoppio con Da Pozzo che solo davanti al portiere si fa bloccare la conclusione dall'estremo difensore ospite. Un minuti piu' tardi il Castelfiorentino trova il pareggio grazie ad una conclusione di Anichini che infila alle spalle di Costa. Da Pozzo ci prova su punizione al 12' ma il tiro è alto sulla traversa. Due minuti dopo un colpo di testa di Gabrielli su cross di Pinelli non trova la porta. Al 19' azione dalla sinistra dei rossoblu, cross al centro e fallo su Pinelli. Per il signor Meo è calcio di rigore che Doretti trasforma alla destra di Lisi. Conclusione di Diawara alla mezz'ora parata in due tempi dal portiere ospite. Nel finale i padroni di casa controllano senza particolari problemi i tentativi avversari. Castelfiorentino che recrimina al 45' per un fallo in area rossoblu ma per il direttore di gara è tutto regolare.



San Marco che sale a quota 39 e conquista il primo traguardo stagionale ovvero la matematica salvezza nel campionato di Eccellenza oltre ad agganciare la Pro Livorno ed accorciare sul Montecatini.