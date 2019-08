San Marco, vacanze terminate

Eccellenza -

Vacanze finite per la San Marco. Questo pomeriggio a partire dalle ore 15 sul terreno del centro sportivo della Covetta ad Avenza per i rossoblu inizia la preparazione estiva in vista della nuova stagione di Eccellenza 2019-20. Una stagione che si preannuncia davvero molto impegnativa e con anche quattro derby apuani da disputare contro Massese e Pontremolese. Dopo l'addio in panchina da parte di Stefano Turi, i dirigenti del Leone hanno scelto un nuovo tecnico di indubbie qualità come Massimo Plicanti (foto) che sarà coadiuvato dal suo vice Alberto Fregoso.



Una rosa che ha visto ,da una parte, mantenere l'ossatura della "vecchia guardia" con alcuni senatori confermati e dall'altra parte anche molti nuovi arrivi. Il tutto per un parco giocatori di valore con cui cercare di bissare la positiva ultima stagione che ha visto il Leone arrivare terzo in classifica e battere il record storico di punti in Eccellenza.



LA ROSA DELLA SAN MARCO AVENZA 2019-20



PORTIERI: Diego Noel Leon (98, Castelnuovo G.), Francesco Rossi (99)



DIFENSORI: Andrea Busnelli (01), Marco Manzo (99), Luca Pinelli (94), Luca Ricci (99), Edoardo Togneri (89), Arturo Zuccarelli (92, Aglianese), Samuele Mosti (98, Massese), Leonardo Scafuri (01, Lucchese).



CENTROCAMPISTI: Antonio Brizzi (86), Gianmaria Cucurnia (94), Hamaed Diawara (00), Gianmarco Magni (95), Davide Mosti (00), Alessio Raffo (99).



ATTACCANTI: Luca Andreotti (96, Grosseto), Nicola Benedetti (93), Gabriele Doretti (89), Gianmarco Gabrielli (98), Giovanni Vatteroni (99, Fezzanese).

All. Maurizio Plicanti (nuovo)