San Marco, un giovane `Leo` per il vecchio Leone

Il centrocampista rossoblu',classe 1998 ,non smette di stupire

Eccellenza - Super San Marco. Il Leone fa suo il derby casalingo col Montignoso e mette in cascina altri tre punti per una classifica che guarda sempre piu' in alto. Un match, quello disputato ieri pomeriggio di fronte ad un grande pubblico che ha visto gli avenzini andare subito in vantaggio con un gran gol di Leonardo "Leo"Da Pozzo dopo pochi minuti.



Proprio il centrocampista classe 1998 è la grande sorpresa per la squadra di mister Turi. Da tempo è il valore aggiunto degli avenzini e grazie alle qualità tecniche davvero molto elevate nonostante la giovane età sa già dettare i tempi alla squadra come un veterano. La San Marco sta viaggiando davvero forte in questa prima parte di campionato. Esattamente ad un terzo del cammino, sono infatti dieci le giornate disputate, i rossoblu hanno raccolto diciannove punti ossia una media di quasi due punti a gara, un'andatura da capolista o quasi che non fa che confermare l'ottimo lavoro di Stefano Turi e del suo staff.



A concludere il cammino del 2018 e del girone di andata ecco le gare che attendono la squadra rossoblu. Tre trasferte ed esattamente domenica prossima a Cenaia, sul terreno della Pro Livorno (9 dicembre) ed a San Miniato (23 dicembre). In casa due gare molto interessanti. Alla Covetta infatti arriveranno il Piombino (2 dicembre) e la capolista Grosseto (16 dicembre).