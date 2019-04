San Marco, ultimo match della regular season

I rossoblu festeggiano un'annata coi fiocchi col record di punti della loro storia in Eccellenza. Domenica alla Covetta il San Miniato Basso.

Eccellenza - La San Marco Avenza è tornata ad allenarsi in vista del suo ultimo impegno stagionale ovvero il match casalingo di domenica prossima 28 aprile al Paolo Deste della Covetta contro il San Miniato Basso, gara che concluderà la regular season e molto probabilmente anche la stagione rossoblu che al 99% non potrà assistere ai playoff a causa della "forbice" che vede ad oggi il Fucecchio, secondo in classifica con undici punti di vantaggio sugli avenzini .



Una stagione, quella disputata dai ragazzi di mister Stefano Turi senza dubbio da incorniciare e che resterà negli annali del club di via Covetta in quanto , oltre ad uno splendido terzo posto, è stato stabilito il record di punti nel torneo di Eccellenza. Attualmente infatti sono ben 52 i punti conquistati con ancora una gara da giocare e se si pensa che il record era di 41, salta subito agli occhi l'ottimo lavoro compiuto da Turi e dal suo staff tecnico in quest'annata.



Una piccolissima speranza di poter accedere agli spareggi per Togneri e compagni c'è e consiste nel fatto che il già retrocesso Cecina vinca o pareggi contro il Fucecchio ed allo stesso tempo o San Marco Avenza o Pro Livorno conquistino bottino pieno. Allora la forbice si ridurrebbe ad otto o nove punti e si riaprirebbero i giochi. Nel calcio tutto è possibile ma quest'ipotesi appare decisamente tutt'altro che semplice dall'avverarsi.



Nicola Morosini