San Marco, ultimi minuti `Benedetti`

Eccellenza -

Esce un pareggio per la San Marco nel match interno della Covetta. I rossoblu lo acciuffano all'ultimo soffio con un calcio di rigore decretato per fallo su Pinelli e trasformato da Benedetti (foto) anche se nella ripresa per varie volte la formazione avenzina era andata vicino al pari. Un altro punto in classifica per Lagomarsini e compagni peraltro raccolto contro una squadra, il Camaiore, molto ben messa in campo da Moriani che è andata in vantaggio nel primo tempo per poi giocare sempre a viso aperto. Il grande carattere e la caparbietà della San Marco sono stati premiati e cosi' il Leone ha potuto conservare l'imbattibilità stagionale.



Il commento di mister Turi.



"E’ stata una gran bella partita’ per il ritmo tenuto da tutte e due le squadre.. andando in svantaggio dopo 15’ in cui stavamo facendo molto bene si è messa in salita e siamo stati bravi a non mollare e non scoraggiarci fino al più che meritato pareggio."



San Marco adesso chiamata ad una settimana di intense sedute di allenamento in vista del prossimo match in trasferta sul campo della Cuoiopelli.



