Eccellenza - Tre vittorie su tre partite. La San Marco Avenza di mister Turi è partita davvero alla grande nella nuova stagione 2019/20 di Eccellenza. Dopo la vittoria nella gara d'andata del primo turno di Coppa Italia alla Covetta con la Pontremolese è seguito il successo sempre casalingo al Paolo Deste di domenica scorsa e sempre per una rete zero con il Castelfiorentino.



Mercoledi scorso poi la vittoria per due a zero sul terreno del Lunezia in casa della Pontremolese nel retour match di Coppa che di fatto ha consegnato ai rossoblu il passaggio del turno ed il derby in casa della Massese. Nonostante Stefano Turi sia rientrato da pochissimo a far parte della famiglia avenzina la squadra sta girando davvero nel migliore dei modi anche se vi sono ancora da rodare molte cose per arrivare alla massima forma che possa garantire un campionato di vertice come ci si aspetta dopo la splendida passata stagione culminata con uno storico terzo posto finale.



Per la San Marco adesso l'attenzione è rivolta alla prima trasferta stagionale di campionato. Doretti (foto) e compagni infatti domani pomeriggio (fischio d'inizio ore 15) saranno di scena sul rettangolo di gioco del "Pagni" in casa del San Miniato Basso. Avversario da tenere d'occhio in particolar modo quando gioca tra le mura amiche. Questa la terna arbitrale sul terreno di gioco pisano.Arbitro: Mirko Borghi di Firenze. Assistenti: Filippo Bertini e Mattia Francesco Capanni di Firenze.





Gara casalinga invece per la Juniores regionale. La squadra allenata da mister Gabriele Frediani, dopo lo splendido successo dell'esordio di sabato scorso (5-1 a Monsummano) scende in campo al Paolo Deste questo pomeriggio (ore 16) per affrontare la formazione della Galcianese.