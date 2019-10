San Marco, tre punti pesantissimi

Eccellenza -

La San Marco vola. I rossoblu di mister Stefano Turi superano alla Covetta il Montecatini in rimonta e mettono in cassaforte altri tre importantissimi punti. Adesso la classifica vede il Leone a quota 14 punti in quarta posizone. Un avvio davvero di spessore per la sqadra rossoblu che adesso pensa davvero in grande anche se per il tecnico avenzino c'è ancora tanto da lavorare.



Questo il commento post gara di mister Stefano Turi.



"E’ stata una bella partita contro una squadra , il Montecatini, con valori

che non corrispondono alla attuale classifica secondo me e che come avevo detto prima sarebbe stata aperta fino alla fine. Abbiamo fatto molto bene la prima mezz’ora , poi abbiamo sofferto per una decina di minuti dopo l’errore dal dischetto con gli ospiti che hanno ripreso morale. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol poteva compromettere la partita ma siamo stati bravi a rifarci subito sotto con l’azione dell' 1-1 su calcio di rigore e poi un gran gol di Mosti per passare in vantaggio. Detto questo dobbiamo crescere molto perché una squadra come la nostra deve gestire molto meglio la superiorità numerica, soprattutto quando in vantaggio di un gol.